14 Temmuz 2017 Cuma19 Şevval 1438
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Erdoğan'ın avukatlarını tehdit ettiler

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15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimiyle ilgili yapılan duruşmada FETÖ'cüler Erdoğan'ın avukatlarını 'dışarıda görüşelim' şeklinde tehdit etti.
Erdoğan'ın avukatlarını tehdit ettiler
Erdoğan'ın avukatlarını tehdit ettiler Erdoğan'ın avukatlarını tehdit ettiler Erdoğan'ın avukatlarını tehdit ettiler

Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasına, yaşanan gerginlik nedeniyle yarın devam edilecek.

Adli tıp uzmanına sanıkların soru yöneltmesi sırasında müşteki avukatlarıyla sanıklar arasında yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine jandarmalar, taraflar arasında barikat kurdu.

"DELİKANLIYSANIZ DIŞARIDA GÖRÜŞELİM"

Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatlarına sanıklardan birisi “Delikanlıysanız dışarıda görüşelim” diyerek tehdit etti. Gerginliğin artması üzerine Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, duruşmaya yarın devam edilmesine karar verdi.

Sanıkların salondan çıkartılırken de müşteki avukatlarına "Havlamayın", "Hadi Yürüyün" gibi kelimeler sarf ettikleri görüldü.

Gerginlik sırasında fenalaşan bir sanık yakını kadına sağlık ekipleri müdahale etti.

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