14 Temmuz 2017 Cuma19 Şevval 1438
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Başörtülü kıza saldıran kadın! Mini etekliye de...

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Başörtülü kıza saldıran kadın! Mini etekliye de...
Lise öğrencisi genç kızı minibüste başörtüsü nedeniyle darbettiği öne sürülen kadının 7 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı
Başörtülü kıza saldıran kadın! Mini etekliye de... Başörtülü kıza saldıran kadın! Mini etekliye de... Başörtülü kıza saldıran kadın! Mini etekliye de...

 Maltepe'de lise öğrencisi genç kızı minibüste başörtüsü nedeniyle darbettiği ileri sürülen kadının "halkın bir kesimini sosyal, sınıf, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılıklarına dayanarak alenen aşağılama", "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "hakaret" suçlarından 7 yıl 10 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 19. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ayhan Almila Kursar ile şikayetçi Fatma Dilara Aslıhan Yiğit ve taraf avukatları katıldı.

Kimlik tespitinin ardından savunması alınan sanık Kursar, "Ben manik depresifim. Babam da şizofreni hastasıydı. Akıl hastanesinde yanarak öldü. Atak geçiriyorum. İddianameyi okusam da anlayamıyorum. Ben yaptıklarımı hatırlamıyorum. 2000 yılından beri psikolojik tedavi görüyorum. Hafızam gidip geliyor. Arada normal olduğum zamanlar da oluyor. Nöbetlerim geldiğinde kendimi tanıyamadığım hareketlerim oluyor." dedi.

- Mini etekli bayana da saldırmıştım

Olayı neden yaptığını bilmediğini ifade eden Kursar, şunları söyledi:

"Atağım tuttu mu ne yaptığımı bilmiyorum. Olay esnasında atak nöbetim gelmişti. Niye yaptığımı bilemiyorum. Ben bu olaydan birkaç gün önce de Nişantaşı'nda mini etek giyen bir bayana saldırmıştım. O zaman da atak halindeydim. Bilinçli ve kasten yaptığım bir davranış değildir. Mağdur bana küfür ettiği için saçını çekmek istedim. O sırada başörtüsü elime geldi. Olayın nasıl başladığını bilemiyorum. Benim başörtülü bayan arkadaşım da vardır. Başörtülülere yönelik dışlayıcı, tehditkar bir davranış ve sözlerim yoktur. Ataklar nedeniyle 6 kez intihar teşebbüsünde bulundum. Arkadaştan burada çok özür dilerim. Kötü anıma denk geldi. Pişmanım. Fatma Dilara arkadaşım vesilesiyle bütün başörtülü bayanlardan özür diliyorum."

Fatma Dilara Aslıhan Yiğit de sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Nedenini anlamadığım şekilde sanık saldırıya başlamıştı. Ben minibüsün en arka koltuğunun bir önünde oturuyordum. Sanık bağırarak saldırdığı için sözleri diğer kişilerce duyulmuştur. Başörtümü çektiği sırada çene altımdan iğneyle tutturduğum için boynumda morluk oluştu." diye konuştu. 

Mahkeme, sanığın üzerine atılı suçlar yönünden akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti amacıyla Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Maltepe'de bir lisede eğitimine devam eden Fatma Dilara Aslıhan Yiğit'in, Pendik-Kadıköy hattındaki minibüste giderken, aynı minibüste yolcu olarak arkada oturan Almila Aykan Kursar'ın Yiğit'in kafasındaki saç topuzunu tutarak koltuk demirine vurduğu, başörtüsünü çekip aldığı anlatılıyor.

Sanık Kursar'ın, bu sırada sarf ettiği sözlere Yiğit'in tepki göstermesi üzerine tekme attığı aktarılan iddianamede, minibüsteki yolcuların araya girmesiyle tarafların ayrıldığı belirtiliyor.

İddianamede, Kursar'ın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden alınan ceza sorumluluğuna ilişkin raporda, işlediği öne sürülen suça yönelik ceza sorumluluğunun azalmış olduğu yönünde görüş belirtildiği kaydediliyor.

Sanık Kursar'ın bu kapsamda "halkın bir kesimini sosyal, sınıf, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılıklarına dayanarak alenen aşağılama", "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "hakaret" suçlarını işlediği aktarılan iddianamede, sanığın 2 yıl 4 aydan 7 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, sanık Kursar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun, "İşlediği fiille ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneği azalmış olan kişiye verilecek ceza altıda birden fazla olmamak üzere indirilebilir. Mahkum olunan ceza, süresi aynı olmak koşuluyla kısmen veya tamamen, akıl hastalarına özgü güvenlik tedbiri olarak da uygulanabilir." hükmünü düzenleyen "akıl hastalığı" başlıklı 32/2. maddesinin de dikkate alınması talep ediliyor.

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