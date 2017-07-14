14 Temmuz 2017 Cuma20 Şevval 1438
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HSK154 idari yargı mensubunun yerini değiştirdi

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HSK İdari Kararnamesi ile 154 idari yargı mensubunun görev yerini değiştirdi.
HSK154 idari yargı mensubunun yerini değiştirdi
HSK154 idari yargı mensubunun yerini değiştirdi HSK154 idari yargı mensubunun yerini değiştirdi HSK154 idari yargı mensubunun yerini değiştirdi

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) İdari Yargı Yaz Kararnamesiyle, 154 hakimin görev yeriyeniden belirlendi.

HSK'nın internet sitesinde yer alan duyuruda, 2017 yılı yaz kararnamesine ilişkin çalışmaların, sonuçlandırılarak karara bağlandığı belirtildi.

Hakimlerin görev yerlerinden ayrılmalarına ilişkin tebligatların yarın mesai bitimine kadar gönderileceği ifade edilen duyuruda, kararnameye ilişkin yeniden inceleme talebi olanların, tebligat yapılmasını beklemeksizin taleplerini en geç 17 Temmuz'a kadar Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) personel ekranından iletmesi istendi.

Duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Ataması yapılan meslektaşlarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, kararnamelerin meslektaşlarımızın ailelerine, yargı teşkilatına ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz."

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