Darbeci albayın eşi her şeyi itiraf etti: "Emri Fetullah Gülen verdi..."

Darbeci Albay İlhami Polat'ın eşi Suzan Polat'ın iddianamedeki ifadesi ortaya çıktı!

İfadesinde, eşinin emrin büyük yerden olduğunu, Fetullah Gülen'in emir verdiğini söylediğini açık açık itiraf etti. İşte 15 Temmuz günü eşinin heyecanlı ve tedirgin olduğunu söyleyen Polat'ın ifadesi...

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Kara Harp Okulu Komutanlığındaki eylemlerine ilişkin hazırlanan iddianame tamamlanarak mahkemeye gönderildi.



İddianamede, eski Albay İlhami Polat'ın eşinin tanık ifadeleri yer alırken, FETÖ ile ilgisi olmadığını söyleyen eski Üsteğmen Baş'ın, Eşref kod adlı ev abisi olduğu kaydedildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan, Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz'da darbe girişimi kapsamında Kara Harp Okulu Komutanlığında (KHO) gerçekleştirdiği eylemlerine ilişkin hazırlanan iddianame tamamlanarak mahkemeye gönderildi.



"EMİR BÜYÜK YERDEN"



İddianamede komutanlıktaki faaliyetlerde etkin rol oynadığı değerlendirilen eski Kara Harp Okulu Kurmay Başkanı Albay İlhami Polat'ın eşi Suzan Polat'ın tanık ifadeleri de yer aldı.



Suzan Polat, 15 Temmuz günü öğlen eve gittiğinde eşinin heyecanlı ve tedirgin olduğunu, ancak yaşanan olaylardan bahsetmediğini, ertesi gün sabah ise kendisini affetmesini, emrin büyük yerden olduğunu, Fetullah Gülen'in emir verdiğini söylediğini ifade etti.