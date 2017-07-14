14 Temmuz 2017 Cuma20 Şevval 1438
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Almanya'dan şaşırtan PKK kararı

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Almanya'dan şaşırtan PKK kararı
Almanya'da, bölücü terör örgütü PKK'nın sözde bölge yöneticisi olan kişiye 3 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Almanya'dan şaşırtan PKK kararı Almanya'dan şaşırtan PKK kararı Almanya'dan şaşırtan PKK kararı

Stuttgart Eyalet Yüksek Mahkemesi, 47 yaşındaki kişiye PKK'ya üye olmak, örgüte yardım ve yataklık etmek suçlarından 3 yıl 3 ay hapis cezasıkararlaştırdı.

Mahkemenin 6. Ceza Dairesinden yapılan açıklamada, Türk vatandaşlığı bulunan terör örgütü üyesinin tutuklandığı 16 Şubat 2016 tarihine kadar örgütün sözde "Dortmund ve Düsseldorf bölge sorumlusu" olduğu ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu PKK'lının daha önce de sözde "Stuttgart, Münih ve Freiburg sorumlusu" olarak görev yaptığı kaydedildi.

"ÖZELLİKLE TEHLİKELİ TERÖRİST BİR ÖRGÜT"

Ayrıca verilen cezada, PKK'nın "özellikle tehlikeli terörist bir örgüt olması" faktörünün dikkate alındığı ve tutuklanan PKK'lının 30 ay boyunca örgütte aktif olduğu vurgulandı.

Tutuklanan şahsın örgütün propagandasını yaptığı, örgüte yeni eleman kazandırmaya ve para temin etmeye çalıştığı belirtildi.

Hükmün temyize açık olduğu kaydedildi.

PKK, Almanya'da 1993 yılından bu yana terör örgütü olarak kabul ediliyor.

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