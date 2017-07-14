14 Temmuz 2017 Cuma20 Şevval 1438
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CHP: 15 Temmuz programının hesabını vereceksiniz!

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CHP: 15 Temmuz programının hesabını vereceksiniz!
Aylardır 'kontrollü darbe' söylemini dillendiren ve milletten büyük tepki alan CHP, 15 Temmuz programlarını sulandırma çabası içine girdi.
CHP: 15 Temmuz programının hesabını vereceksiniz! CHP: 15 Temmuz programının hesabını vereceksiniz! CHP: 15 Temmuz programının hesabını vereceksiniz!

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 15 Temmuzprogramlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede "Meclis çatısı altındaki 15 Temmuz programının hesabını Meclis Başkanı verecek" dedi.

CHP ISRARLA "DAVET EDİLMEDİK" DİYOR

Başbakan Yıldırım'ın "bize de yazılı bir davet gelmedi, program belli, istiklal mücadelesi için davete ihtiyaç yok" ifadelerine rağmen, ısrarla CHP'nin programa davet edilmediğini söyleyen Gök, 15 Temmuz törenlerini farklı tartışmalarla gölgelemeye çalışacaklarının sinyalini verdi.

Levent Gök şunları söyledi:

"BU TÖRENİN HESABINI VERECEKSİN"

Hepimizin vergisiyle oluşturulan paraları, Meclis bahçesinde bir tören adı altında kullanıyorlar. İşin içinde Cumhuriyet Halk Partisi yok. Sayın Meclis Başkanı, bu törenin hesabını vereceksin.

"CESURCA YÜREĞİMİZİ ORTAYA KOYACAĞIZ(!)"

Meclis Başkanı CHP'yi dışlayan yaklaşımı karşısında, cesurca yüreğimizi 15 Temmuz'da olduğu gibi ortaya koyma kararlılığı içerisindeyiz.

"DARBENİN ÖNLENMESİNDE CHP'NİN BÜYÜK BİR ÇABASI VAR(!)"

15 Temmuz'da darbe kalkışmasının önlenmesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük bir çabası vardır. Bu gerçeği karartmalarına izin vermeyeceğiz.

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