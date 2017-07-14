Hainler saldırı için keşif yaparken yakalandı

Geçtiğimiz yıl Beşiktaş ve Fatih Vezneciler'de yaşanan 72 kişinin öldüğü 2 katliam saldırısının keşifçileri olduğu tespit edilen ve örgütün sözde Özel Kuvvetler Metropol İstanbul Hücresi üyeleri olduğu tespit edilen Zozan K., Gülşen B. ve Mehmet Emin T.'den Zozan K.nın Beşiktaş saldırısı için Gülşen B.ile Mehmet Emin T.nin ise Vezneciler saldırısı için keşif ve planlar yaptığı öğrenildi.

ASIL HEDEF 15 GÜN ÖNCEKİ FENER-BEŞİKTAŞ MAÇIYDI

Yüklü miktarda bomba ve mühimmatın yanı sıra dijital veri ve 15-20 sayfa tutarında şifreli yazışmalarla ele geçirilen keşifçilerden Bahçelievler'de yakalanan Zozan K. nın evinde yapılan aramalarda 2016/17 yılına ait lig maçlarının tarih ve saatlerini gösteren bir fikstür ele geçirilirken yine ele geçen dijital veriler üzerinde yapılan incelemelerde, 10 Haziran 2016 tarihinde Beşiktaş-Bursa maçı sonrası yaşanan saldırının bombalı araç temininde yaşanan sıkıntı nedeniyle ertelenen bir saldırı olduğu ve asıl hedefin ise bu maçtan 15 önce oynan Fenerbahçe-Beşiktaş maçı olduğunun tespit edildiği öğrenildi.

MİT TESPİT ETTİ, POLİS YAKALADI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin MİT'le koordineli olarak başlattığı çalışmada, geçtiğimiz yıl 7 Haziran günü Fatih Vezneciler caddesinde 12 kişinin yaşamını kaybettiği saldırının keşifçileri ve planlayıcıları olarak Gülşen B ile Mehmet Emin T.isimli şahıslar MİT tarafından tespit edildi. MİT'in verdiği istihbarat ve kimlik bilgileriyle 30 Haziran günü harekete geçen TEM ekipleri 2 keşifçi ve plancıyı Avcılar'da adreslerinde yakalayarak gözaltına aldı.

15-20 SAYFA ŞİFRELİ YAZIŞMA NOTLARI

Gözaltına alınan Töre ve Bahadır'ın üst aramasında ve adreslerinden ele geçirilen telefon ve dijital verilerinden ismi belirlenen ve 10 Aralık 2016 tarihindeki 44 kişinin hayatını kaybettiği VodafoneArena önünde yaşanan terör saldırısının keşifçisi olduğu tespit edilen Zozan K.da Bahçelievler de kaldığı adreste aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 terör şüphelisinin adres ve üst aramalarından çıkan belge ve dijital verilerin incelenmesinden örgütün İstanbul'daki 3 mühimmat ve silah deposuna ulaşan polis, yine aynı materyaller üzerinde yaptığı incelemede 5 ayrı saldırı için depolanan bomba ve silahların hedefleri doğrultusunda da bilgilere ulaştı.

TRABZON-BEŞİKTAŞ MAÇINDA KEŞİF YAPTI

Yapılan baz istasyonu incelemelerinde, 10 Aralık 2016 günü Vodafone Arena stadı önünde gerçekleşen saldırıdan 1 saat önce Zozan K.'nın saldırının düzenlendiği bombalı araçtan indiği tespit edilirken, yine aynı şahısın saldırının olduğu günden bir ay önce aynı stad da oynan Beşiktaş-Trabzonspor maçı sırasında telefonunun stad etrafından sinyal verdiği de tespit edildi.

BİR GÜN SONRA ABLASININ ADINA BİLET ALIP DİYARBAKIR'A GİTTİ

7 Haziran 2016 tarihinde yaşanan Vezneciler saldırısının keşif ve plancısı olarak Mehmet Emin T. ile birlikte gözaltına alınan Gülşen B.nin telefonun ise saldırı günü olayın yaşandığı bölgeden sinyal verdiği ve olaydan bir gün sonra ablasının adına otobüs bileti alarak Diyarbakır'a gittiği ve ardından deşifre olmayacağını anlayarak bir ay sonra tekrar İstanbul'a döndüğü öğrenildi.

HÜCRENİN KOORDİNATÖR BİR NUMARASI

Örgütün hücre lideri olarak gözaltına alınan ve Vezneciler saldırısında keşif çalışmasında bulunmanın yanı sıra, örgütün keşifçilerini canlı bomba ve bombacılarla buluşturup, bomba ve mühimmatların sevk ve saklanmasında rol aldığı öğrenilen Mehmet Emin T.den ele geçen bilgilerle düzenlenen operasyonlarda Ankara, Diyarbakır, Hakkari, Kocaeli ve İstanbul'un 14 ilçesinde 105 adreste 41 şüpheli daha terör örgütü üyeliği ve örgüte yardım yataklık suçlamalarıyla yakalanarak gözaltına alındı.

TEKSTİL DEPOLARI, ÖRGÜT DEPOSU ÇIKTI

Devlet büyükleri, kamu kurum ve kuruluşları ile güvenlik güçlerine saldırı planları yaparken yakalanan şüphelilerin verdikleri bilgiler doğrultusunda basılan adreslerde yapılan aramalarda ise Bağcılar ve Sultangazi'deki tekstil depolarında 161 kilo patlayıcı ele geçirildi. Patlayıcıların RDX, TNT ve PENT olduğu tespit edilirken aynı baskınlarda, 3 kaleşnikof, 2 tabanca, 2 pompalı tüfek ve birde keskin nişancı dürbün ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcıların güçlendirilerek 5 saldırı gerçekleştirilebileceği belirtildi.