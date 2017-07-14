14 Temmuz 2017 Cuma20 Şevval 1438
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Cehennem Haftası’nı geçip SAT oldular

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Cehennem Haftası’nı geçip SAT oldular
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en özel ve muharip birliklerinden SAT (Sualtı Taarruz) Komandoları yeni mezunlarını verdi.
Cehennem Haftası’nı geçip SAT oldular Cehennem Haftası’nı geçip SAT oldular Cehennem Haftası’nı geçip SAT oldular

57 hafta süren dünyanın en zor askeri eğitiminin ardındanz göreve başlayan subay ve astsubaylar önceki gün SAT brövelerini taktı. SAT’lar; terörle mücadelenin yanı sıra Fırat Kalkanı Harekatı ve gemilere yönelik uyuşturucu operasyonlarına da katılıyor. Birbirinden zorlu görevler için yetiştirilen yeni SAT komandolarına bröveleri, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ve Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele’nin katıldığı törenle takıldı. SAT Komutanı Kıdemli Albay Turhan Ecevit, Güneydoğu Anadolu’da ve sınır ötesinde terörle mücadelede ederken, denizde gemilere yapılabilecek her türlü operasyonu başarıyla gerçekleştirebilen komandoların görev bilinci ve Vatan sevgisini dile getirdi. Sualtı Taarruz Özel İhtisas Kursu Mezuniyet Töreni’ne davet edilen emekli SAT üyelerine de  hediyeler verildi. 

SAT komandoları “cehennem haftası” adıyla bilinen 6 günlük süreçte, psikolojik harp, asimetrik saldırı gibi zorlu eğitimlerden geçiyorlar. Deniz komandosu olmak için, fiziksel ve psikolojik olarak güçlü ve dayanıklı olunması gerektiğini kanıtlayan SAT’lar, Cehennem Haftası’nı 6 saat uyku ile kesintisiz eğitim içinde geçiriyor. 

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