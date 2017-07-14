14 Temmuz 2017 Cuma20 Şevval 1438
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Trump, G20'de 20 ülke olduğunu sanıyormuş

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Trump, G20'de 20 ülke olduğunu sanıyormuş
ABD Başkanı Donald Trump, kendisine yöneltilen G20 Zirvesi'yle ilgili soruya, 'Çok güzel bir G20'ydi. 20 ülke vardı' diye cevap verince, sosyal medyanın dilinden kurtulamadı
Trump, G20'de 20 ülke olduğunu sanıyormuş Trump, G20'de 20 ülke olduğunu sanıyormuş Trump, G20'de 20 ülke olduğunu sanıyormuş

CBN'den Pat Robertson'a röportaj veren ABD Başkanı Donald Trump, Almanya'nın Hamburgkentinde 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleşen G20Zirvesi'yle ilgili bir soruyu yanıtladı.

Trump, "Çok güzel bir G20'yi. 20 ülke vardı"yorumunda bulundu.

TWİTTER KULLANICILARI HATASINI DÜZELTTİ

Fakat Twitter, Trump'ın bu hatasını görmezden gelmedi ve G20'de aslında 20 değil 19 ülke bulunduğunu hatırlattı.

G20'DE 19 ÜLKE VE AB BULUNUYOR

G20, dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan 19 ülke ve Avrupa Birliği Komisyonu'ndan oluşuyor.

 

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