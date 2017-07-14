14 Temmuz 2017 Cuma20 Şevval 1438
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FETÖ'ye 3 milyar dolar darbe parası vermiş

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Ortadoğu Uzmanı Şankiti, 15 Temmuz'da aktif rol oynayan Muhammed Dahlan liderliğindeki Birleşik Arap Emirliği ekibinin, FETÖ'ye 3 milyar dolarlık destek sağladığını iddia etti.
FETÖ'ye 3 milyar dolar darbe parası vermiş
FETÖ'ye 3 milyar dolar darbe parası vermiş FETÖ'ye 3 milyar dolar darbe parası vermiş FETÖ'ye 3 milyar dolar darbe parası vermiş

Türkiye’ye karşı ihanet girişiminde bulunan FETÖ’nün Birleşik Arap Emirliği’nden (BAE) 3 milyar dolarlık destek aldığı ortaya çıktı. Katar Üniversitesi Öğretim Üyesi Muhammed Muhtar Şankiti, FETÖ üst yönetimi tarafindan darbe öncesi diliminde Birleşik Arap Emirliği’ne 22 ziyaret gerçekleştirildiğini belirtti.

EKİPLER HALİNDE BAE’YE GİTMİŞLER

Katar Emiri’ne yakınlığı ile bilinen Ortadoğu Uzmanı Şankiti, FETÖ terör örgütü mensubu firari eski savcı Zekeriya Öz ile “Ortadoğu’nun kiralık katili” olarak anılan Muhammed Dahlan arasında Cumeyra Oteli’nde özel görüşme gerçekleştiğini söyledi.

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EN YOĞUN DÖNEM EKİM-TEMMUZ

FETÖ ekibinin 10 ila 15 kişi arasında değişen ekipler halinde Birleşik Arap Emirliği’ne ziyaretler düzenlediğini anlatan Şankiti, 2015 yılı Ekim ayında aynı amaçla yapılan sefere ait 36 bin dolarlık faturanın BAE hükümeti tarafından ödendiğini kaydetti. Şankiti, BAE hükümeti tarafından ödenen 2015 Ekimi ayına ait 36 bin dolarlık bir faturayı da gördüğünü belirtti. Yeni Şafak’ın konuştuğu Şankiti, aynı kapsamda Birleşik Arap Emirliklerine gelen sivil ve askeri bürokrasi heyetleri ile BAE hükümeti ve Dahlan ekibi arasında görüşmeler gerçekleştirildiğini iddia etti. Muhammed Şankiti, görüşme trafiğinin yoğunlaştığı Ekim 2015 - Temmuz 2016 tarihleri arasında darbecilere ödenen tutarın 3 milyar dolar olduğunu sözlerine ekledi.

BAE, TÜRKİYE’Yİ TEHDİT GÖRÜYOR

“BAE’nin teröristbaşı Fetullah Gülen liderliğinde kalkışılan 15 Temmuz darbe girişimini destekleme sebebi, Turkiye’nin İhvan-ı Müslimin ile olan pozitif ilişkileridir” diyen Muhammed Şankiti, “BAE bu durumu Mısır ile birlikte kendi aleyhlerine gördükleri için bu kumpası destekledi” açıklamasında bulundu.

TERÖRİSTBAŞI GÜLEN DAHLAN İLE GÖRÜŞTÜ

Darbe öncesi terör örgütü lideri Fetullah Gülen ile BAE arasında arabuluculuk rolü verilen ismin Filistin asıllı Muhammed Dahlan olduğunu vurgulayan Katarlı Ortadoğu Uzmanı Şankiti, “Bu kapsamda F. Gülen ve Dahlan arasinda görüşmeler yapıldı” dedi.

DARBELER EZAN SUSTURAN İHANET FAALİYETİ

Muhammed Şankiti, son olarak İslam dünyasında her darbenin ezanları susturma amaçlı yapıldığını, 15 Temmuz Direnişi’nin ise ezanlar sayesinde ihaneti mahkum ettiğini söyledi.

Dubai’de krallar gibi ağırlanmıştı

FETÖ’cü firari savcı Zekeriya Öz’ün 2013 yılında Dubai’de krallar gibi ağırlandığı ortaya çıkmıştı. Öz, beraberindeki 8 kişiyle Dubai’de 5 yıldızlı bir otelde bir hafta tatil yapmış, 77 bin liralık faturasını ise kendisi ödememişti. Yanındaki 8 kişiyle birlikte Dubai’ye giden Savcı Zekeriya Öz’ün bir haftalık tatili, 77 bin 500 liraya mal olurken FETÖ’cü savcı tek bir kuruş dahi ödememişti. Öz’ün 17 Ekim 2013 Perşembe günü başlayan Dubai seyahatini, Fly Express adlı acente organize etti. Öz ile beraberindekileri Dubai Havaalanı’nda, seyahat acentesinin VIP servisine bağlı elemanlar karşıladı. Savcı Öz ve beraberindekiler, buradan lüks bir araçla, deniz kıyısındaki beş yıldızlı Jumeirah Zabeel Saray Otel’e giderek yerleşti. Dubai Jumeirah Zabeel Saray Otel’in kayıt defterindeki “Mr. Zekeriya Oz & Family” (Bay Zekeriya Öz ve ailesi) ibaresi dikkat çekti. Savcı Zekeriya Öz ve misafirleri, üç akşam, yemeklerini odalarında yediler. Oda servisinin getirdiği yemeklerden her bir öğünü için otele 2 bin 604 dolar ödendi. Zekeriya Öz ve misafirleri çift yataklı 5 ayrı odada kaldı. Konuklar denize sıfır otelin tüm imkanlarından faydalanırken, çölde safari keyfi yaptı.

YENİ ŞAFAK

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