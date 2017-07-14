14 Temmuz 2017 Cuma20 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:42Güneş 05:37Öğle 13:17İkindi 17:13Akşam 20:44Yatsı 22:30
    • 31°C Adana
    • 35°C Adıyaman
    • 24°C Afyon
    • 23°C Ağrı
    • 26°C Amasya
    • 27°C Ankara
    • 38°C Antalya
    • 25°C Artvin
    • 32°C Aydın
    • 29°C Balıkesir
  • BIST: 104.680 0.45
  • Altın: 139,676 0.07
  • Dolar: 3,5619 -0.21
  • Euro: 4,0638 -0.06

Dahlan Gazze’yi işgale hazırlanıyor

»
BAE ve Mısır’ın talimatıyla Gazze’de Hamas’ı iktidardan indirmek için harekete geçen Muhammed Dahlan’ın ordu kurmaya başladığı öğrenildi.
Dahlan Gazze’yi işgale hazırlanıyor
Dahlan Gazze’yi işgale hazırlanıyor Dahlan Gazze’yi işgale hazırlanıyor Dahlan Gazze’yi işgale hazırlanıyor

Mossad’a yakın Debka ajansı Dahlan’ın yeni oluşumda Fetih üyelerini kullandığını bildirirken, Hamas’ın ise plana karşı Batı Şeria’da müttefik aradığı öne sürüldü.

Körfez ülkelerinin Katar’a yönelik abluka kararının ardından Filistin’in Gazze kentinde Hamas’a yönelik baskılar giderek artıyor. Filistin merkezi yönetimi lideri Mahmud Abbas ile İsrail’in kuşatması altındaki şehirde Hamas’a darbe planlayan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır, iktidar değişikliği stratejisinin askeri ayağı için düğmeye bastı. Kahire’de Hamas’ın Gazze lideri Yahya Sinvar ile eski Fetih Hareketi üyesi Muhammed Dahlan arasında düzenlenen gizli toplantı sonrası harekete geçerek ilk olarak elektrik sıkıntısı çeken Gazzelilere Refah Sınır Kapısı üzerinden yardım ulaştıran ablukacı Körfez ülkeleri, ‘kenti işgal edecek’ bir birlik oluşturmaya koyuldu. Bölgede kendisine yönelik bir tasfiye kurgulandığının farkında olan Hamas ise Mahmud Abbas’ın sultası altındaki Fetih içerisinde diyalog kurabileceği ortak arayışında.

ARKADAŞLARI KATILIYOR

Mossad’a yakın Debka haber ajansı, ‘Abbas ve Hamas’tan arındırılmış Filistin projesinin’ başrolü Dahlan’ın asker toplandığını bildirdi. Dahlan’ın ordusunun kendisi gibi Fetih’ten ayrılan isimlerden oluşturduğunu belirten Debka, BAE’den gelen para sayesinde yeni yapılanmanın silah ve mühimmat sıkıntısı çekmediğini yazdı. Habere göre, Gazze’nin yönetiminde 10 yılı dolduran Hamas’ı -ilk etapta anlaşarak olmazsa zorla- iktidardan indirmek isteyen Dahlan, özel birliğini Refah Sınır Kapısı’ndan Filistin topraklarına sokacak. Ancak İsrailli yetkililere göre buna gerek kalmayabilir. Katar’a uygulanan abluka nedeniyle finansörünü kaybeden kentte Abbas-İsrail ambargosu zor günler yaşanmıyor. Günde 2 saat elektriğe erişebilen Gazzeliler, hastalarını Batı Şeria’daki hastanelere sevk edemiyor. Mossad’ın eski başkanı Şebtay Şavit’e göre, Netanyahu-Abbas ambargosu bölgede destekçi bulmakta güçlük çeken Hamas’ı Dahlan ve BAE’ye mecbur bırakıyor.

BERGUSİ HİZBİNE MESAJ

Tüm okların üzerine çevrildiği Hamas ise sürecin farkında. Bir yandan Mısır’dan gelen yardımları Gazzelilere aktararak halkını mağdur durumda bırakmamaya çalışan parti, diğer yandan da Dahlan’ın planını boşa düşürecek ortaklar bulma arayışında. Maan ajansı bu ismin İsrail hapishanelerinde zulme direnen Filistinli tutsakların lideri ve Abbas’ın Fetih içerisindeki önemli rakibi Mervan Bergusi olabileceğini bildiriyor. Bergusi’ye yakın isimlerle iletişime geçen Hamas’ın Fetih’teki Abbas baskısını kırarak yeniden ‘ulusal mutabakat hükümetini’ kurmak istediği ifade ediliyor. Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniyye’nin son açıklamaları da buna işaret ediyor. Filistin Üniversitesi’nin mezuniyet töreninde konuşan Haniyye, “Hamas, ulusal mutabakatın yeniden sağlanması için hazır” diyerek Batı Şeria ve Gazze’nin tek bir çatı altında olması çağrısında bulunmuştu.

SİNVAR’DAN SINIRDA TEFTİŞ

Hamas’ın Gazze’deki siyasi lideri Yahya Sinvar, kısa süre önce Refah Sınır Kapısı’na giderek güvenlik kontrolü yapmıştı. Sinvar’ın planlanmayan teftişi, Dahlan’ın Mısır üzerinden bölgeye yönelik tehdidine bir cevap olarak değerlendirilmişti.

İsrail savaş için fırsat kolluyor

Mahmud Abbas yönetimi ile İsrail’in Gazze’ye yönelik ambargosu derinleşirken, Tel Aviv’in ablukayı savaş düzeyine taşıyabileceği konuşuluyor. İsrailli analist Ben Kespet, Netanyahu’nun Gazze Şeridi’nde Hamas ile yeni bir çatışmanın fitilini ateşlemek için hazırlık yaptığını iddia etti. Al Monitor’a konuşan Kespet, “Hamas ile İsrail arasında savaş çok yakın. Belki de yaz bitmeden başlar” dedi. Gazze’de elektrik ve alt yapı sorunlarının arttığına dikkat çeken Kespet, “2014’teki savaş öncesi kentin içinde bulunduğu durum ile şu anda içinde bulunduğu şartlar mukayese edilemez” ifadelerini kullandı.

STAR

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Dahlan Gazze’yi işgale hazırlanıyorDahlan Gazze’yi işgale hazırlanıyorBAE ve Mısır’ın talimatıyla Gazze’de Hamas’ı iktidardan indirmek için harekete geçen Muhammed Dahlan’ın ordu kurmaya başladığı öğrenildi.
FETÖ'ye 3 milyar dolar darbe parası vermişFETÖ'ye 3 milyar dolar darbe parası vermişOrtadoğu Uzmanı Şankiti, 15 Temmuz'da aktif rol oynayan Muhammed Dahlan liderliğindeki Birleşik Arap Emirliği ekibinin, FETÖ'ye 3 milyar dolarlık destek sağladığını iddia etti.
Trump, G20'de 20 ülke olduğunu sanıyormuşTrump, G20'de 20 ülke olduğunu sanıyormuşABD Başkanı Donald Trump, kendisine yöneltilen G20 Zirvesi'yle ilgili soruya, 'Çok güzel bir G20'ydi. 20 ülke vardı' diye cevap verince, sosyal medyanın dilinden kurtulamadı
Almanya'dan şaşırtan PKK kararıAlmanya'dan şaşırtan PKK kararıAlmanya'da, bölücü terör örgütü PKK'nın sözde bölge yöneticisi olan kişiye 3 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Suudi Arabistan Prensi Abdurrahman vefat ettiSuudi Arabistan Prensi Abdurrahman vefat ettiSuudi Arabistan Prensi Abdurrahman bin Abdülaziz Al Suud’un hayatını kaybettiği bildirildi.
Katar Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye kararı!Katar Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye kararı!Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani bu gece Türkiye'ye geliyor...
  • ABD'den 15 Temmuz mesajı!13 Temmuz 2017 Perşembe 22:38
  • Gökten yağmur gibi geldiler! Dünyanın gözü burada13 Temmuz 2017 Perşembe 17:32
  • Çipras iyice zıvanadan çıktı! Biz havlamıyoruz13 Temmuz 2017 Perşembe 15:04
  • PKK'ya büyük şok! DAEŞ saldırısında ağır yaralandılar13 Temmuz 2017 Perşembe 14:20
  • Trump devrede! ABD terbiyesizliğini düzeltti13 Temmuz 2017 Perşembe 12:17
  • Aylar sonra bir ilk! Aynı masada görüntülendiler13 Temmuz 2017 Perşembe 12:15
  • Brezilya'nın eski cumhurbaşkanına 10 yıl hapis13 Temmuz 2017 Perşembe 12:15
  • Aralarında çatışma çıktı! Arabistan askerleri öldü13 Temmuz 2017 Perşembe 12:13
  • 2 ayda 46 kişi açlıktan öldü!13 Temmuz 2017 Perşembe 12:13
  • 'Trump'ı görevden alın!'13 Temmuz 2017 Perşembe 12:12
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri