14 Temmuz 2017 Cuma20 Şevval 1438
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Ersoy Dede: Ben Abdullah Gül’e bakarım

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Ersoy Dede: Ben Abdullah Gül’e bakarım
“Abdullah Gül son sözü söylemiştir.. Nokta konmuştur.. Buradan tartışmayı devam ettirmek isteyen herkes net FETÖ'nün operasyonel ayağıdır.”
Ersoy Dede: Ben Abdullah Gül’e bakarım Ersoy Dede: Ben Abdullah Gül’e bakarım Ersoy Dede: Ben Abdullah Gül’e bakarım

FETÖ elebaşı Gülen’in, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün kendisini ziyarete geldiği iddiası tartışılmaya devam ediyor. 

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e ilişkin “Beni ziyarete geldi” iddiası tartışılmaya devam ediyor.  Gül, twitter’dan yaptığı açıklamada bu iddiayı net bir dille yalanlamıştı.

Tartışmada “nokta”yı Star yazarı Ersoy Dede koydu.

Dede “Ben Abdullah Gül’e bakarım” başlıklı yazısında, “Abdullah Gül son sözü söylemiştir.. Nokta konmuştur.. Buradan tartışmayı devam ettirmek isteyen herkes net FETÖ'nün operasyonel ayağıdır” diye yazdı.

Ersoy Dede’nin yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Terörist Fethullah Gülen, tasmasını elinde bulunduran emperyalistlerin talimatıyla radyo ve ajans mülakatı verdi.. Bu mülakatında yine aldığı emir doğrultusunda 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün kendisini görevleri sırasında ziyaret ettiği yalanını söyledi.. Elbette bu yalanı üzerine Gül bir açıklama yaptı ve böyle bir ziyaretin olmadığını açıkladı.. Bizim açımızdan mesele aslında tam da burada bitti.. Zira bir tarafta terör örgütü elebaşı var.. Diğer tarafta Türkiye Cumhuriyeti’nin şerefli bir Cumhurbaşkanı.. Polemik kabul etmez bir denklem.. Ancak bu topraklara ait olmayan kökü dışarıda medya, örgüt ele başının sözcüsünün açıklamalarıyla meseleyi “taraflar” haline getirmeye çalışıyor.. Anlamayanlara bir kez daha net biçimde anlatalım.. Abdullah Gül son sözü söylemiştir.. Nokta konmuştur.. Buradan tartışmayı devam ettirmek isteyen herkes net FETÖ'nün operasyonel ayağıdır..

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