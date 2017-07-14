Guardian'da skandal '15 Temmuz' yazısı!

İngiliz Guardian gazetesi, 15 Temmuz'un yıl dönümünü gölgelemek için Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne övgüler dizdi.

İngiliz Guardian gazetesi, Türkiye'deki siyasi hava hakkındaki makalesinde, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümüne, Kılıçdaroğlu'nun Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşünün damga vurduğunu iddia etti.

15 Temmuz'da Türk milletinin darbecilere karşı direnişini gölgelemeye çalışan The Guardian gazetesi, Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünü yere göğe sığdıramadı. Yürüyüşü "Yeniden canlanma" olarak nitelendiren gazete Erdoğan için ise skandal ifadeler kullandı.

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Ankara'dan başlayıp İstanbul'da biten yürüyüş için, "Bir ay süren, ülkeyi bir uçtan diğer uca kateden" ifadelerinin kullanıldığı makalede 178 bin kişinin katıldığı Maltepe mitingi için ise 'Bir milyondan fazla Türk'ün katıldığı geçen hafta sonunun beklenmedik İstanbul'daki kitlesel mitingi" ifadelerine yer verildi.

KILIÇDAROĞLU'NA ÖVGÜLER

Yazıda 'çekingen ve mütevazı' olarak tanımlanan Kılıçdaroğlu'nun 'meydan okuma gösterisinin', onun ve CHP'nin imajını değiştirdiği belirtiliyor.