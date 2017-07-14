14 Temmuz 2017 Cuma20 Şevval 1438
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Paranın imzası değişti

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100 TL ve 50 TL banknotlarda Murat Çetinkaya ile birlikte Murat Uysal ve Emrah Şener'in imzaları bulunacak.
Paranın imzası değişti
Paranın imzası değişti Paranın imzası değişti Paranın imzası değişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) III. tertip 100 TL ve 50 TL banknotların imzalarında değişiklik yapıldığını açıkladı.

Banknotlardaki imzalar Başkan Murat Çetinkaya ile birlikte; 100 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Murat Uysal'a, 50 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Dr. Emrah Şener'e ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

Banknotlar imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I. ve II. tertipleriyle tamamen aynı olacak.

E-9 Emisyon Grubu III. tertip 100 TL ve 50 TL banknotlar 17 Temmuz 2017 tarihinden itibaren tedavüle verilecek.

TCMB, III. tertip 200 TL, 10 TL ve 5 TL banknotları 27 Mart 2017 tarihinde tedavüle çıkarılmış, 100 TL, 50 TL ve 20 TL banknotlara ilişkin duyurunun daha sonra yapılacağını duyurmuştu.

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