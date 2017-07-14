14 Temmuz 2017 Cuma20 Şevval 1438
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Tepki çeken 15 Temmuz partisi için karar verildi

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15 Temmuz'un yıldönümünü partiyle kutlama planı yapan bir gece kulübü gelen tepkiler üzerine etkinliği iptal etti.
Tepki çeken 15 Temmuz partisi için karar verildi
Tepki çeken 15 Temmuz partisi için karar verildi Tepki çeken 15 Temmuz partisi için karar verildi Tepki çeken 15 Temmuz partisi için karar verildi

Bundan bir yıl önce FETÖ'nün millet iradesine darbe vurma girişimi yine milletin direnişiyle püskürtüldü ve destan yazıldı.

PARTİYLE KUTLAYACAKLARDI

Ancak 15 Temmuz'un anlamını kavrayamayanlar gece kulüplerinde parti vererek bu günü kutlamaya çalıştılar.

Antalya Kemer ve Konya'da faaliyet gösteren bir gece kulübü 15 Temmuz'da parti verileceğini sosyal medya üzerinden duyurdu.

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TEPKİLER GERİ ADIM ATTIRDI

Söz konusu işletme daha sonra gelen tepkiler üzerine bir açıklama yaparak partinin iptal edildiğini duyurdu ve özür diledi.

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