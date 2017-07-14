15 Temmuz şehitlerimizin son anları

15 Temmuz darbe girişiminde 249 canımızı şehit verdik. Her şehidin ayrı bir hikayesi ve romanlara konu olacak bir yaşamı olmuş. Prof. İlhan Varank, Mustafa Cambaz, Fuat Bozkurt ve Sedat Kaplan bunlardan sadece birkaçı.

Bu ihanet gecesinin yıldönümünde yakınları şehitlerin o gece son anlarını anlattılar.

15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde darbeci askerlerin kurşunlarıyla şehit olan İlhan Varank'ı, kardeşi Cumhurbaşkanı başdanışmanı Mustafa Varan şu sözlerle anlattı.

Darbe girişiminin ardından çok yoğun telefon trafiğinin başladığını aktaran Varank, şunları kaydetti:

"AĞABEYİMDEN GELEN MESAJI GÖREMEDİM"

"İlgili arkadaşlarla, gelen bilgiler, yapılması gerekenler ve alınan tedbirlerle alakalı sürekli irtibat halinde olduğumuzdan telefonum neredeyse hiç kapanmıyordu. Bu esnada, rahmetli ağabeyimin daha sokağa çıkmadan, muhtemelen sürekli meşgul olduğu için, telefonuma yolladığı 'iyi misiniz?' mesajını ve aile grubumuzda eşime yazdığı 'dikkatli olun' mesajlarını görmemişim bile. Mesajı görsem belki arar, son kez görüşme fırsatı bulabilirdim ama nasip olmadı. Gecenin ilerleyen saatlerinde sağlık Bakanımızın özel kalemi aradı, 'Mustafa Ağabey, ağabeyinizle ilgili bir bilgi geldi ama şu an ne olduğunu bilmiyoruz, bir gelişme olursa ben haberedeceğim, bir kontrol edin ağabey isterseniz' dedi. Hiç beklemediğim bir durumdu. Hemen ağabeyimin telefonunu aradım. Telefonu yabancı bir ses açtı. 'Ağabey bu telefonun sahibi çok yiğit bir ağabeydi. Biraz önce vuruldu, götürdüler, telefonu burada kaldı. İstanbul Belediyesinin önündeyiz asker bizi tarıyor' dedi. Şok olmuştum, 'Öldü mü, ağabeyim yaşıyor mu, nereye götürdüler' diye sordum fakat telefonu açan da bilmiyordu. Daha sonra rahmetli ağabeyimin şehadet haberini aldım. Vurulduktan sonra Vatandaşların yardımıyla bir araçla Vakıf Gureba Hastanesine götürülmüş ve orada rahmetli olmuş."

EŞİ İLHAN HOCANIN SON ANLARINI ANLATTI

15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde darbeci askerlerin kurşunlarıyla şehit olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Mustafa Varank’ın ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank’ın eşi Saadet Varank, eşinin kabri başında yaşadıklarını anlattı. İki çocuğuyla yaşamına devam ettiğini söyleyen Saadet Varank, darbe girişiminin olduğu gün küçük çocuğuna bakacak kimse olmadığı için eşiyle beraber dışarı çıkamadığını anlattı. Eşinin abdestini alıp namazını kıldıktan sonra çıkmaya hazırladığını söyleyen Varank, "Kolay gelsin dedim, gülerek çıktı evden. İçimden de hani 'Hakkını helal et' demek geldi, demek ki istemek gerekiyormuş. Onunla olmayı çok isterdim, son anlarında yanında olmak isterdim. Helallik isteyemedim mesela hala içimde kaldı. Onun için mutluyum ama kendim ve çocuklarım için üzüntülüyüm" diye konuştu. Saadet Varank, darbecilerin idam edilmesi gerektiğini söyledi.

ALPARSLAN CAMBAZ: DOĞUDA ŞEHİT OLUP ANILMAYANLAR...

15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında şehit olan Yeni Şafak Gazetesi çalışanı Mustafa Cambaz’ın aynı gece kendisiyle beraber sokağa çıkan gazi oğlu Alparslan Cambaz, sosyal medya hesabından 15 Temmuz’un yıl dönümünde yaşanan abartılı, istismar edici, ayrımcılığa dayalı tavırlara karşı isyan etti. “Doğuda şehit olup anılmayanların ailelerine karşı da hep mahcubum” diyen Cambaz, “Milletimin ilgisinin, iyi niyetinin, parasının hunharca suistimal edildiğini görmek içimizi parçalıyor” diye konuştu.

ŞEHİT SEDAT KAPLAN: 11 YAŞINDAN BERİ KANSER HASTASIYDI

15 Temmuz gecesi şehit olan 249 kişiden biri de Trabzonlu Sedat Kaplan’dı, Sağır dilsiz 3 kardeşin sağlıklı dünyaya gelen tek çocuğu idi. Ancak 11 yaşında mide kanserine yakalandı. yıllarca bu hastalıkla mücadele etti. Kemoterapi tedavisi gördü. Saçları döküldü. Tam kurtuldu derken bu kez kemik kanseri oldu. O kara gece Öncesi ameliyat olmak için Ankara’ya gitti. Ameliyat olup sağlığına kavuşacaktı. Evlilik planları yapıyordu. Ta ki kurşun göğsüne saplanana kadar.

ANNE KAPLAN: CENNETTE OLDUĞUNU BİLMEK

Yomra ilçesine bağlı Oymalı tepe mahallesinde oturan anne Kaplan, “Allah Çektiği onca çilelere karşılık onu şehitlikle ödüllendirdi diye düşünüyorum. Dünya da yüzü gülmedi evladımın. İşim olmadıkça mezarına geliyorum, onunla konuşuyorum. Öbür dünya da cennette olduğunu bilmek beni rahatlatıyor.” dedi.

15 Temmuz’da Fetullahçı terör örgütü mensubu bir grup terörist tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında Ankara’da darbeci askerler tarafından helikopterden açılan ateş sonucu şehit olan Fuat Bozkurt’un babası Hasan Bozkurt, "Biz vatan için her zaman hazırız, 3 oğlum daha var inşallah her birimiz de şehadet şerbetini içeriz" dedi.

ŞEHİT OLDUĞU VAKİT SAATİ DURDU

Ekmek parası kazanmak için memleketi Malatya’dan ve ailesinden ayrılıp Ankara’da özel bir şirkette iş makinesi operatörü olarak çalışan Fuat Bozkurt, 15 Temmuz gecesi FETÖ’cü askerlerin TBMM’yi bombaladığını duyar duymaz meclise gitmek üzere arkadaşları ile yola koyulmuş, darbecilere karşı mücadele ettiği sırada helikopterden açılan ateş sonucu şehit düşmüştü.

31 yaşındaki oğlunu vatana feda eden baba Hasan Bozkurt, oğlunun darbe girişimini duyduktan sonra abdestini alıp, darbe girişimine karşı durmak amacıyla dışarı çıktığını ve şehadet şerbetini içtiğini ifade etti. Baba Bozkurt şehidin kol saatinin şehit olduğu vakit 01:25'te durduğunu söyledi.