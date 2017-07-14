14 Temmuz 2017 Cuma20 Şevval 1438
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FETÖ tamamen bitti mi? Bu merkezlere dikkat!

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Antalya'da yapılan iki operasyonda, Kazakistan’dan gelen FETÖ'cülerin, lise öğrencilerinden yeni kadro oluşturmaya çalıştığı ortaya çıktı.
FETÖ tamamen bitti mi? Bu merkezlere dikkat!
FETÖ tamamen bitti mi? Bu merkezlere dikkat! FETÖ tamamen bitti mi? Bu merkezlere dikkat! FETÖ tamamen bitti mi? Bu merkezlere dikkat!

Milliyet yazarı Tolga Şardan "FETÖ tamamen bitti mi?" sorusuna yanıt aradığı yazıda Antalya'da yapılan iki operasyonda ortaya çıkan gerçeklere yer verdi.

Antalya'daki operasyonda FETÖ'nün haklarında herhangi bir adli soruşturma olmayan öğrenciler üzerinden faaliyetlere devam ettiği ortaya çıkmıştı.

İşte o yazı:

"...Peki bir yıl geçmesine karşın FETÖ tamamen bitti mi?

Bitirilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük çabası var. Sürekli bu yönde talimatlar veriyor. Yaptığı tüm açıklamalarda mücadele konusunda tavizsiz istikamet çiziyor. 

Ancak “bitti mi?” sorusuna “Evet” yanıtını vermek zor. FETÖ’nün bittiğini söylemek için henüz çok erken. Zira, bazı önemli göstergeler var. 

FETÖ’nün henüz bitmediğini göstermek amacıyla Antalya’dan iki örnek verelim. 

ANTALYA'DA 2 OPERASYON

İlk örnek FETÖ’nün firari olan elemanlarını saklamak amacıyla kullandığı ve “gaybubet evleri” olarak tanımlanan gizli evlerine yönelik yapılan bir operasyon. 

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla kentte tespit edilen gaybubet evlerine yönelik operasyonda, evlerden bazılarında halen yüksek öğrenimlerine devam eden üniversite öğrencileri yakalandı. 

Haklarında herhangi bir adli soruşturma olmayan söz konusu öğrencilerin, FETÖ adına faaliyetlere devam ettikleri, gaybubet evlerinde buluşmaları sürdürdükleri ve örgüte eleman kazandırmaya çalıştıkları anlaşıldı. 

ETÜT MERKEZLERİNE DİKKAT!

İkinci örnek ise, yasaklanan dershane uygulamasından sonra başlatılan “etüt merkezleri” ile ilgili. 

Yine Antalya’da savcılık talimatıyla yasadışı faaliyet yürüten bir etüt merkezine yönelik soruşturmada polis, söz konusu merkezin FETÖ’ye ait olduğunu tespit etti. 

Yapılan araştırmalarda, FETÖ’nün etüt merkezi aracılığıyla halen Antalya’nın bazı liselerinden gelen öğrenciler üzerinden “eleman kazanma” ve “kayıt dışı gelir sağlama”ya devam ettiği saptandı. 

Etüt merkezini açan kişilerin FETÖ içinde yer aldıkları ve bir yıl kadar önce Kazakistan’dan gelerek Antalya’ya yerleştikleri tespit edildi. Şüpheli FETÖ’cülerin, tanınmamak amacıyla Antalya’ya geldikleri, etüt merkezi adı altında faaliyet yürütürken öğrencilerden elde edilen ve kayıt altına alınmayan gelirin bir bölümünü cezaevinde tutuklu bulunan FETÖ üyelerinin yakınlarına ulaştırdıkları belirlendi. 

Aynı şüphelilerin, etüt merkezine gelen lise öğrencilerinden yeni kadro oluşturmaya çalıştıkları da anlaşıldı. Bu soruşturmada, ayrıca öğrenci evleri imamları ortaya çıkarıldı. 
FETÖ “maskeleme” çalışmasıyla canlılığını korumaya çabalıyor. Hızı kesilmiş olsa da yine varlığını koruyor. 

KRİPTO FETÖ'CÜLER

Ayrıca, diğer dini grup ve yapılar içindeki FETÖ’cüleri unutmamak gerekiyor. Kripto olarak faaliyet yürütüyorlar. 

Mücadelenin bir an bile aymazlığa düşmeden sürdürülmesi gerekiyor."

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