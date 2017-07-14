CHP'den skandal 15 Temmuz kararı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, partisinin 15 Temmuz gecesi yapılacak törene katılmayacağını açıkladı.

"GENEL BAŞKAN KATILMAYACAK"

Ağbaba, "AK Parti Genel başkanı himayesindeki törene, genel başkanımız katılmayacak. Darbenin önlenmesinde büyük rol üstlenen bir partinin genel başkanı, 15 Temmuz gecesi yapılacak törene davet edilmiyor; ama AK Parti var. Çeyrek ortağı parti var" dedi.

BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN CHP'YE: ALINGANLIĞA GEREK YOK

Başbakan Binalİ Yıldırım, CHP'li Bülent Tezcan'ın 15 Temmuz anma etkinliklerinde yalnızca AK Parti ve MHP Genel Başkanlarının konuşacak olmasına gösterdiği tepkiye yanıt vermişti. Başbakan Yıldırım, "Bize bir davet gelmedi" demiş ve şöyle devam etmişti:

"Meclis'te o gün yaşananlar yaşandığında kimse davet etmedi. Biz kendiliğimizden milletvekillerimiz bakanlarımız Meclis'e gittiler sahip çıktılar. Aynı yerde aynı saatte tekrar herkes toplansın diye ilan ediyoruz. Burada alınganlık göstermeye lüzum yok. Milletin iradesinin tecelli ettiği Meclis'te, sene-i devriyesinde aynı saatte tekrar milletvekilleriyle vatandaşlarıyla bütün herkesin kadınıyla erkeğiyle toplanması o meydanda 15 Temmuz ruhunun canlı tutulması gerekir.

O yüzden ana muhalefet partisinin alınganlık göstermesine gerek yok. Biz de yazılı davet filan almadık. Bu, Meclis başkanlığımızın yapmış olduğu bir organizasyondur. İstiklal mücadelesi için davete ihtiyaç yok. Bu mücadele yediden yetmişe hepimizin en temel görevidir"