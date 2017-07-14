14 Temmuz 2017 Cuma20 Şevval 1438
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'Hero'ya karşı 'traitor' tişörtü

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'Hero'ya karşı 'traitor' tişörtü
Dün mahkemeye 'Hero' (kahraman) tişörtüyle gelen FETÖ'cü sanığı protesto eden vatandaşlar 'Traitor' (hain )yazılı tişörtleri temsili dar ağacına astı.
'Hero'ya karşı 'traitor' tişörtü 'Hero'ya karşı 'traitor' tişörtü 'Hero'ya karşı 'traitor' tişörtü

15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldırı düzenleyen Özel Kuvvetler ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timlerininin de aralarında bulunduğu 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılanmasına Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.  

Dünkü duruşmada Muğla Sıtkı Koçman Adli Tıp Ana Bilimdalı Başkanı Yasemin Balcı, 15 Temmuz gecesi şehit olan polis memurları Nedip Cengiz Eker ve Mehmet Çetin'in ölümüyle ilgili bilirkişi uzmanı olarak ifade verdiği sırada sert tartışmalar yaşandı. Tutuklu darbeci askerler, Adli Tıp Uzmanı Yasemin Balcı'ya, şehit polislerin adli tıp raporlarına yönelik sorular sormalarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları müdahale etti.

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SANIKLARDAN ERDOĞAN'IN AVUKATLARINA HAKARET VE TEHDİT

Bu duruma sanık askerler ayağa kalkıp tepki gösterdi. Sanık askerler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlarına yönelik olarak "Havlamayın", "Kapa çeneni", "Delikanlıysan dışarıda karşılaşalım", "Delikanlıysan dışarıya gel" sözleriyle tehdit etti. Avukatlar ise, tehditlerin zapta geçirilmesini talep edip, "Gerçeklerden korkuyorsunuz" dedi. Gerginliğin artması üzerine Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, duruşmayı bugüne erteledi.

'KAHRAMAN'A, 'HAİN' TİŞÖRTÜYLE YANIT

Dünkü duruşmaya tutuklu sanık MAK timi askerlerinden Gökhan Güçlü'nün üzerinde 'kahraman' anlamına gelen kelimenin İngilizcesi 'hero', altında da yine İngilizce 'Kahramanlar ölümsüzdür' yazılı tişörtle gelmesi, büyük tartışma yarattı. Ceza ve Tekif Evleri Genel Müdürlüğü de konuyla ilgili inceleme başlattı.

15 Temmuz'un yıldönümü öncesinde Gökhan Güçlü'nün bu yazıyla duruşmaya katılmasına vatandaşlardan da tepki gecikmedi. Duruşmanın yapıldığı salonun yanında toplanan çok sayıda vatandaş, sanıkların geçirildiği alana İngilizce 'hain' anlamındaki 'Traitor' yazılı tişörtleri temsili darağacına astı. Sanık Gökhan Güçlü'nün üzeri kırmızı şeritle çizilmiş fotoğrafının da bulunduğu pankarta 'Katillerden kahraman olmaz' yazıldı. Protestocular, ellerindeki pankartlar ve Türk bayraklarıyla tepkilerini gösterdi.

BU KEZ YAZISIZ TİŞÖRTLE GELDİ

Sanık Gökhan Güçlü'nün üzerinde bu kez yazısız düz bordo bir tişört vardı. Tutuklu askerlerden bazıları cezaevinin garajında araçtan inmeyerek, duruşma salonuna girmek istemedi. Sanıklarla jandarma arasında arbede yaşandı. Jandarma görevlileri tutuklu askerleri karga tulumba taşıyarak, duruşma salonuna soktu. Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili yaptığı konuşmaların yanı sıra, Başbakan Binali Yıldırım'ın da "Tankın gücü halkın gücünü yenemez" başlıklı konuşması dinletildi, 'Türkiyem' şarkısı çalındı.

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