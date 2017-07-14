14 Temmuz 2017 Cuma20 Şevval 1438
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Ahmet Hakan'dan kripto FETÖ'cüyü tanıma rehberi

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Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan bugünkü köşesinde kripto FETÖ'cülerin nasıl tanınabileceğine yönelik yazı kaleme aldı.
Ahmet Hakan'dan kripto FETÖ'cüyü tanıma rehberi
Ahmet Hakan'dan kripto FETÖ'cüyü tanıma rehberi Ahmet Hakan'dan kripto FETÖ'cüyü tanıma rehberi Ahmet Hakan'dan kripto FETÖ'cüyü tanıma rehberi

Gazeteci-Yazar Ahmet Hakan bugünkü köşesinde son günlerin tartışma konularından 'kripto FETÖ'cüleri' satırlarına taşıdı. "Kritpo FETÖ'cüyü tanıma rehberi" başlıklı yazısında Ahmet Hakan kriterler arasında "İktidar yalakalığında sınır tanımama, masum insanları FETÖ'cülükle itham etme, FETÖ'cü darbecilerin duruşmaya 'hero' yani 'kahraman' tişörtüyle gelmesine göz yumma" gibi davranışları saydı. 

İşte Ahmet Hakan'ın o yazısının bir bölümü...

KRİPTO FETÖ’CÜYÜ TANIMA REHBERİ

- İKTİDAR yalakalığına zirve yaptırıyor ve bu alanda hiçbir sınır tanımıyorsa... Aman dikkat!
*
- Masum insanları saçma sapan nedenlerle FETÖ’cülükle itham ediyorsa... Aman ha aman!
*
- Sinema sanatına ihanet gibi filmler çekip Reis’e yaranmaya çalışıyorsa... Aman aman!
*
- Kafaları karıştırıp herkese “kripto” diyerek milleti paranoyaklaştırıyorsa... Aman ha!
*
- Vaktiyle “Hocam efendim, aman efendim, canım efendim” derken birden en azılı FETÖ avcısı haline gelmişse... Aman dikkat aman!
*
- FETÖ’cü darbecinin, yargılandığı davanın duruşmasına “Hero”, yani “Kahraman” tişörtüyle gelmesine göz yumuyorsa... Dikkat ki ne dikkat!
*
- Münafık gibi yüzüne karşı eleştirmeyip arkandan bin tür laf ediyorsa... Aman aman aman!

HÜRRİYET

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