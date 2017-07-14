2 yaşındaki kızını ölüme böyle hazırlıyor

Çin'de yaşayan Zang Liyong isimli bir adamın, 2 yaşındaki hasta kızıyla çekildiği fotoğraflar dünya medyasının gündeminde. Zang'ın "Akdeniz Ateşi" (nadir genetik hastalık olarak bilinen bir kan hastalığı) hastalığına yakalanmış bir kızı var. Ailesi, bugüne kadar 2 yaşındaki kızına 22 bin dolar (yaklaşık 78 bin TL) para harcamış. Artık parasızlık yüzünden kızını tedavi edemeyen ve yakında öleceğini bilen baba, kızı için kabir bile hazırlamış.

Babasının sözlerine göre, kimse artık onlara borç vermiyor. Elinden geleni yapan baba, çaresiz kaldığı için kızına şimdiden yatacağı yeri göstermek için böyle bir adım attığını söylüyor. Liyong her gün kızı ile mezara geliyor, orada onunla oyun oynuyor ve onunla beraber birkaç saat yatıyor. Sosyal paylaşım sitelerinde yer alan fotoğraflar farklı tarzda eleştirilere sebep oldu.

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