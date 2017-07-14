Darbeciler mahkemeye giderken olay çıkardı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasına devam ediliyor.
Sanıklardan bazıları jandarma araçlarından inip yürüyerek mahkeme salonuna götürülmeyi kabul etmeyince kalabalık, duruma tepki gösterdi.
DURUŞMA BAŞLADI
Araçtan jandarmalar tarafından indirilen sanıkların mahkeme salonuna alınmasının ardından duruşmaya başlandı.
Duruşmanın bugünkü oturumunda bazı bilirkişi raporlarının okunması ve delillerin değerlendirilmesi bekleniyor.