14 Temmuz 2017 Cuma20 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:42Güneş 05:37Öğle 13:17İkindi 17:13Akşam 20:44Yatsı 22:30
    • 33°C Adana
    • 35°C Adıyaman
    • 27°C Afyon
    • 27°C Ağrı
    • 29°C Amasya
    • 29°C Ankara
    • 33°C Antalya
    • 26°C Artvin
    • 36°C Aydın
    • 30°C Balıkesir
  • BIST: 104.437 0.22
  • Altın: 139,716 0.10
  • Dolar: 3,5618 -0.22
  • Euro: 4,0664 0.01

Darbeciler mahkemeye giderken olay çıkardı

»
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan darbeci hainler mahkemeye giderken olay çıkarttı.
Darbeciler mahkemeye giderken olay çıkardı
Darbeciler mahkemeye giderken olay çıkardı Darbeciler mahkemeye giderken olay çıkardı Darbeciler mahkemeye giderken olay çıkardı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasına devam ediliyor.

Sanıklardan bazıları jandarma araçlarından inip yürüyerek mahkeme salonuna götürülmeyi kabul etmeyince kalabalık, duruma tepki gösterdi.

1975df22d9b97b3e4c6e22082c5c09b9_manset10jpg.jpegfa74052dd62a4cc045ecf1054804052f_manset10jpg.jpegd0062e48cd2167f7b2b56612aafedffe_manset10jpg.jpeg

DURUŞMA BAŞLADI

Araçtan jandarmalar tarafından indirilen sanıkların mahkeme salonuna alınmasının ardından duruşmaya başlandı.

Duruşmanın bugünkü oturumunda bazı bilirkişi raporlarının okunması ve delillerin değerlendirilmesi bekleniyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Darbeciler mahkemeye giderken olay çıkardıDarbeciler mahkemeye giderken olay çıkardıCumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan darbeci hainler mahkemeye giderken olay çıkarttı.
FETÖ tamamen bitti mi? Bu merkezlere dikkat!FETÖ tamamen bitti mi? Bu merkezlere dikkat!Antalya'da yapılan iki operasyonda, Kazakistan’dan gelen FETÖ'cülerin, lise öğrencilerinden yeni kadro oluşturmaya çalıştığı ortaya çıktı.
Başbakan Yıldırım açıkladı: OHAL uzatılıyorBaşbakan Yıldırım açıkladı: OHAL uzatılıyorBaşbakan Binali Yıldırım, OHAL'in uzatılacağını söyledi.
'Hero'ya karşı 'traitor' tişörtü'Hero'ya karşı 'traitor' tişörtüDün mahkemeye 'Hero' (kahraman) tişörtüyle gelen FETÖ'cü sanığı protesto eden vatandaşlar 'Traitor' (hain )yazılı tişörtleri temsili dar ağacına astı.
İddianame tamam! Aralarında Erol Olçok da var!İddianame tamam! Aralarında Erol Olçok da var!15 Temmuz Şehitler Köprüsü iddianamesi tamamlandı. 34 kişinin şehit olduğu olaylarla ilgili 135'i tutuklu, 143 darbeci asker hakkında iddianame hazırlandı.
TSK'ya özel istihbarat birimi!TSK'ya özel istihbarat birimi!Başbakan Yıldırım, TSK içindeki istihbarat eksikliğine dikkati çekerek yeni bir çalışma başlatıldığını açıkladı.
  • Tepki çeken 15 Temmuz partisi için karar verildi14 Temmuz 2017 Cuma 11:30
  • 15 Temmuz afişindeki gizli mesaj!14 Temmuz 2017 Cuma 11:17
  • PYD'den Türkiye'ye taciz! Cevap gecikmedi14 Temmuz 2017 Cuma 11:14
  • Guardian'da skandal '15 Temmuz' yazısı!14 Temmuz 2017 Cuma 11:00
  • Teröristler o iş adamının evinde kalmış!14 Temmuz 2017 Cuma 10:30
  • TSK açıkladı: 79 terörist etkisiz hale getirildi14 Temmuz 2017 Cuma 09:45
  • Ergenekon kumpasına ilk operasyon14 Temmuz 2017 Cuma 09:44
  • 4 bin 521 hakim ve savcı FETÖ'den ihraç edildi14 Temmuz 2017 Cuma 08:45
  • 9 yıl önce kaybolan 48 yaşındaki kadını öldürdüğünü itiraf etti!14 Temmuz 2017 Cuma 08:30
  • Cehennem Haftası’nı geçip SAT oldular14 Temmuz 2017 Cuma 08:28
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri