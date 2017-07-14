14 Temmuz 2017 Cuma20 Şevval 1438
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Başbakan Yıldırım açıkladı: OHAL uzatılıyor

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Başbakan Yıldırım açıkladı: OHAL uzatılıyor
Başbakan Binali Yıldırım, OHAL'in uzatılacağını söyledi.
Başbakan Yıldırım açıkladı: OHAL uzatılıyor Başbakan Yıldırım açıkladı: OHAL uzatılıyor Başbakan Yıldırım açıkladı: OHAL uzatılıyor

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde medya temsilcileriyle bir araya geldi. 

Başbakan Yıldırım, toplantıda önemli konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

OHAL TEKLİFİ

Yıldırım, "OHAL'in 3 ay daha uzatılması yönünde teklifimiz olacak." dedi.

AFİŞ TARTIŞMASI

15 Temmuz'un yıl dönümüne ilişkin hazırlanan afişlerle ilgili tartışmaya değinen Yıldırım, "Kimsenin rahatsız olacağı durum yok. Başından beri asker kılığına girmiş teröristler dedik. Alınganlık gösterecek bir şey yok. TSK'yı hedef alma düşüncesi yoktur. İlk defa mı böyle fotoğraf görülüyor, daha vahimlerini bu halk gördü" dedi.

ABD'DE AFİŞ YASAĞI

ABD'nin başkenti Washington'da 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili bilgilendirme ilanlarının asılmasına izin verilmemesini değerlendiren Yıldırım, "ABD'nin bu tavrı kabul edilemez. Darbe kalkışmasını eleştiren afişleri engellemek samimiyetsizlik" diye konuştu.

DAVETİYE POLEMİĞİ

Davetiye polemiğine ilişkin açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Yürüyüşten sonra duygusallaştılar, milletin Meclis'ine davet olmaz, o gece davetle mi gittiler, çağrı herkese yapıldı, gelmemek için dolambaçlı yollara girmeye gerek yok" dedi.

MAHKEMEDEKİ "HERO" GERGİNLİĞİ

"Cumhurbaşkanı'na suikast" davasında darbe sanığının "Hero" yazılı tişört giymesi nedeniyle yaşanan gerginliği değerlendiren Yıldırım "Bu suçun itirafıdır, milletin öfkesini kabartan tutumdur; içeri nasıl sokulduğunu Adalet Bakanlığı araştırıyor. Failleri ortaya çıkarılacaktır. Cumhurbaşkanı'nı öldürmeye giden bir alçağın üstünde "kahraman" yazması kabul edilemez, cezaevleri gerekli tedbirleri alacaktır, bir daha böyle görüntüler olmayacaktır" açıklamasında bulundu.

 

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