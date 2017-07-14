14 Temmuz 2017 Cuma20 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:42Güneş 05:37Öğle 13:17İkindi 17:13Akşam 20:44Yatsı 22:30
    • 33°C Adana
    • 35°C Adıyaman
    • 27°C Afyon
    • 27°C Ağrı
    • 29°C Amasya
    • 29°C Ankara
    • 33°C Antalya
    • 26°C Artvin
    • 36°C Aydın
    • 30°C Balıkesir
  • BIST: 104.437 0.22
  • Altın: 139,716 0.10
  • Dolar: 3,5618 -0.22
  • Euro: 4,0664 0.01

'Artık Türkiye'de darbe yapılamaz'

»
'Artık Türkiye'de darbe yapılamaz'
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "15 Temmuz darbesi artık herkese göstermiştir, artık Türkiye'de darbe yapılamaz" dedi.
'Artık Türkiye'de darbe yapılamaz' 'Artık Türkiye'de darbe yapılamaz' 'Artık Türkiye'de darbe yapılamaz'

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Perşembe akşamı Avrupa Türk Demokratlar Birliği derneği UETD teşkilatı tarafından Strasbourg Hilton otelinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğine katıldı. Etkinliğe Fransa ve yakın komşusu Almanyadan gelen UETD, DİTİB, sivil toplum derneklerin üyeleri katıldı. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş davetlilere yaklaşık 45 dakikalık konuşmasında özetle şu mesajları iletti:Türkiyede yaşanan darbeler her zaman Türkiyenin gücünü zayıflatmak için yapılmıştır. Bu terör olayları nereden çıktı Türkiyenin gücünü zayıflatmak için yapıldı. Rahmetli Adnan Mendresin idamı, 12 Eylül askeri darbe, 28 Şubat ve Türkiye tarihinde yaşanan darbe girişimleri hep ülkeyi zayıflatmak için yapılmıştır. Darbeler hep önceden başkaları tarafından planlanmış hazırlanmıştır. 15 Temmuz darbesi artık herkese göstermiştir, artık Türkiyede darbe yapılamaz. Bu ülke için dua eden 1 milyar 700 milyon Müslümanları asla unutmayacağız. 15 Temmuz şehitleri, gazileri asla unutmayacağız, unutturmayacağız. FETÖ cülerin hainlerin yaptıklarını burunlarından fitil, fitil getireceğiz. Herkes bunun hesabını verecek. FETÖ algı operasyonlarına dikkatli olun. İhanetin en büyüğü yapıldı. Suç şebekesi FETÖ ile hukuk içinde mücadelemizi sürdüreceğiz.

'DÜNYAYA ANLATMAKTA ZORLANIYORUZ'

Başkonsolos Özgür Çınar yaptığı kısa konuşmasında FETÖ darbesini dünyaya anlatmakta zorlanıyoruz. Ama biz yine anlatmaya devam edeceğiz. Şehitlerimize, gazilerimize olan borcumuzu ödemek için anlatmalıyız dedi. Avrupa ülkelerinde 5. Strasbourgta, Türkiye ile 103. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programını izleyenler tekbir getirerek FETÖ terörünü lanetledi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
'Artık Türkiye'de darbe yapılamaz''Artık Türkiye'de darbe yapılamaz'Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "15 Temmuz darbesi artık herkese göstermiştir, artık Türkiye'de darbe yapılamaz" dedi.
CHP'den skandal 15 Temmuz kararıCHP'den skandal 15 Temmuz kararıCHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba bu gece Meclis'te yapılacak 15 Temmuz anma törenine katılmayacaklarını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sert çıktı: Bunların hepsi yalanCumhurbaşkanı Erdoğan çok sert çıktı: Bunların hepsi yalanCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü öncesi BBC'ye konuştu.
Başbakan Yıldırım'ın tarihe geçen talimatıBaşbakan Yıldırım'ın tarihe geçen talimatıFETÖ'cü askerler tarafından darbe girişiminin gerçekleştirildiği gece Başbakan'ın telefonda verdiği talimat tarihe geçti.
CHP: 15 Temmuz programının hesabını vereceksiniz!CHP: 15 Temmuz programının hesabını vereceksiniz!Aylardır 'kontrollü darbe' söylemini dillendiren ve milletten büyük tepki alan CHP, 15 Temmuz programlarını sulandırma çabası içine girdi.
Başbakan Yıldırım: Bedeli ağır olurBaşbakan Yıldırım: Bedeli ağır olurBaşbakan Binali Yıldırım, FETÖ’yle ilgili “Örgütün saydam olmayan yapısı ve karmaşık ilişkilerini düşündüğümüzde hepimizi şaşırtan farklı gelişmeler yaşanabilir” dedi.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi konuşma!13 Temmuz 2017 Perşembe 17:34
  • Erdoğan sert çıktı: Merkel'e bizzat söyledim13 Temmuz 2017 Perşembe 17:30
  • Başbakan Yıldırım'dan duygusal konuşma!13 Temmuz 2017 Perşembe 15:51
  • Kılıçdaroğlu'na davet gitmedi mi? TBMM'den cevap13 Temmuz 2017 Perşembe 15:35
  • CHP'li vekil Mehmet Göker'den skandal paylaşım13 Temmuz 2017 Perşembe 13:30
  • Akşener'e çok sert cevap!13 Temmuz 2017 Perşembe 13:12
  • Çavuşoğlu'ndan sondaj gerilimi çıkışı13 Temmuz 2017 Perşembe 12:48
  • Bahçeli'den Hulusi Akar açıklaması13 Temmuz 2017 Perşembe 12:00
  • CHP'ye bir tokat daha13 Temmuz 2017 Perşembe 11:00
  • TBMM İç Tüzüğü alt komisyona havale13 Temmuz 2017 Perşembe 10:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri