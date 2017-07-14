14 Temmuz 2017 Cuma20 Şevval 1438
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Münevver cinayeti! 700 bin Euro'ya ne oldu?

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Münevver cinayeti! 700 bin Euro'ya ne oldu?
Karabulut cinayetinin ardından kaybolan 700 bin Euro hakkındaki dava bilirkişi raporunun 8 yıldır hazırlanamaması ve ulaşılamayan hard disk yüzünden zaman aşımına sürükleniyor.
Münevver cinayeti! 700 bin Euro'ya ne oldu? Münevver cinayeti! 700 bin Euro'ya ne oldu? Münevver cinayeti! 700 bin Euro'ya ne oldu?

Cem Garipoğlu’nun evinde olay günü bulunan parayı tutanağa geçirmediği ve güvenlik kamerası görüntülerini incelemediği iddiasıyla haklarında dava açılan 6 polis ile görüntüleri sildiği öne sürülen 3 site görevli yargılanıyor.

Sevgilisi tarafından katledilen MünevverKarabulut cinayetinin ardından kaybolan 700 bin Euro hakkındaki dava bilirkişi raporunun 8 yıldır hazırlanamaması ve ulaşılamayan hard disk yüzünden zaman aşımına sürükleniyor.

Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde önceki gün davanın 23'üncü duruşması hard disk bulunamadığı ve bilirkişi raporu hazırlanamadığı için Aralık 2017'ye ertelendi. Dava bu tarihten 4 ay sonra ise zamanaşımına uğrayacak.

3 SİTE GÖREVLİSİ YARGILANIYOR

Davada cinayetin cezaevinde intihar eden faili Cem Garipoğlu'nun evinde olay günü bulunan parayı tutanağa geçirmediği ve güvenlik kamerası görüntülerini incelemediği iddiasıyla haklarında dava açılan 6 polis ile görüntüleri sildiği öne sürülen 3 site görevli yargılanıyor.

"BU BİR SKANDALDIR"

Villada güvenlik görevlisi ve bahçıvan olarak çalışan Yusuf Palta önceki duruşmada verdiği ifadede, "Polisler güvenlik kameralarını incelediler. Hard diski de incelemek üzere aldılar. 3 gün sonra hard diski teslim etmek için geldiklerinde yetkili kimse olmayınca bana teslim ettiler. Ben de hard diski site yönetimine teslim ettim. O dönem yönetici Kemal Avcı'ydı. Daha sonra 2010 yılında ben işten ayrıldım. 2 yıl sonra da sitenin güvenlik kamera sistemini yenilemişler. Yeni site yöneticisi Yıldız Uçun, eski yönetici Kemal Avcı'nın hard diski kendilerine teslim etmediğini söyledi" dedi.

"EN ÖNEMLİ DELİL KAYBOLDU"

İddianamenin 26 Nisan 2010'da yazıldığını ve 26 Nisan 2018'de davanın zamanaşımı süresinin dolduğunu kaydeden Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir "Eski site yöneticisine ulaşılamadığı için en önemli delil kayboldu. Görevi kötüye kullanma, suç delilini gizleme ve yok etme, değiştirme suçlarını içeren bu skandal mahiyetteki dosya ne yazık ki zamanaşımına uğrayacak. Bu bir skandaldır" ifadesini kullandı.

HABERTÜRK

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