FETÖ üyeleri para toplamak için köyleri dolaşmış

Yozgat'ta 17-25 Aralık sonrası FETÖ'ye yakınlığı ile bilinen Bank Asya'ya destek amacıyla, Fetullahçı Terör Örgütü üyesi kadınların minibüslerle ilçeleri ve köyleri gezip vatandaşlardan altın ve para topladıkları iddia edildi.

Yozgat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 8'i tutuklu 9 sanık hakkında açılan davanın ikinci duruşması yapıldı. Yozgat Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Orhan K. ile tutuklu sanıklar Eftal K., Orhan Ö., Cemil T., Osman G., Süleyman B., Turgay Ş., Necdet D. ve Münevver T. ile avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti ilk olarak tanıkları dinlerken, 2011- 2014 yılları arasında Bank Asya'da Operasyon Yönetmeni olarak çalışan ve duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile İstanbul'dan katılan tanık Hamza G., 17-25 Aralık operasyonundan sonra Bank Asya'nın yüzde 99'unun cemaat üyelerine hizmet eden bir banka haline geldiğini ve örgütün bankayı sahiplenmeye çalıştığını söyledi.

Yozgat'ta örgüte bağlı kadınların ilçe ve köyleri minibüslerle dolaşarak Bank Asya'ya çeyrek altın ve para toplayıp hesap açtıklarını anlatan Hamza G., örgütün, 'Devlet bizim üstümüze geliyor ama toplumda bizim güçlü bir tabanımız var' imajını oluşturmaya çalıştığını dile getirdi. Bankaya yatırılan 100 bin TL'ye kadar paranın devlet güvencesi altında olduğunu belirten Hamza G., örgütün yönlendirmesi ve hatır gönül ilişkisi içerisinde vatandaşlara Bank Asya’dan hesap açtırıldığını ifade etti.

Cemaat aleyhine olumsuz ifade kullananların ölümle tehdit edildiğini de söyleyen Hamza G., "Örgüt adına aleyhte konuşanları tehdit ederlerdi. Olumsuz ifadeler kullanıldığında cemaatten aldıkları yetkilerle ölümle tehdit ettikleri oldu. Örgütün düştüğü durumdan kaynaklı STK'ları devlete karşı kışkırtıyorlardı. Devlet, cemaati bitirecek kendi cemaatini kuracak imajı oluşturuyorlardı" dedi.

Tanıkların dinlenmesinin ardından duruşma sanık ve avukatlarının savunmasıyla devam ediyor.