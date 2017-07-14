14 Temmuz 2017 Cuma20 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:42Güneş 05:37Öğle 13:17İkindi 17:13Akşam 20:44Yatsı 22:30
    • 35°C Adana
    • 38°C Adıyaman
    • 29°C Afyon
    • 28°C Ağrı
    • 32°C Amasya
    • 31°C Ankara
    • 32°C Antalya
    • 29°C Artvin
    • 38°C Aydın
    • 30°C Balıkesir
  • BIST: 104.486 0.26
  • Altın: 140,092 0.37
  • Dolar: 3,5627 -0.19
  • Euro: 4,0682 0.05

HDP'den şaşırtmayan 15 Temmuz kararı

»
HDP'den şaşırtmayan 15 Temmuz kararı
HDP Sözcüsü Osman Baydemir, TBMM'de yapılacak 15 Temmuz töreni için 'Eşbaşkanlarımız olmadığı için katılmıyoruz' dedi.
HDP'den şaşırtmayan 15 Temmuz kararı HDP'den şaşırtmayan 15 Temmuz kararı HDP'den şaşırtmayan 15 Temmuz kararı

HDP Sözcüsü Osman Baydemir, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla Meclis’te yapılacak gece törenine katılmayacaklarını belirterek, "Eşbaşkanlarımız olmadığı için reddediyoruz. Gitmiyoruz, katılmıyoruz" dedi.

HDP Sözcüsü Baydemir’in, Meclis’te yapılacak 15 Temmuz törenine ilişkin yazılı açıklaması şöyle: "Yarın Grup Başkanvekilimiz genel kurulda hitabını gerçekleştirecek. Önce söz konusu etkinliğe davet edilmedik. Ama şu an yapılan davet de yanlış yere yapıldı. Çünkü Yüksekdağ ve Demirtaş şu an cezaevinde. Davet onlara yapılmalıydı. Onlar darbe sonucu cezaevinde. Eşbaşkanlarımız olmadığı için reddediyoruz, gitmiyoruz, katılmıyoruz."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
    Diğer Haberler
    Kesilen ağacı omuzlayıp belediyenin yolunu tuttuKesilen ağacı omuzlayıp belediyenin yolunu tuttuIsparta'da 71 yaşındaki Melahat Peker, dut fidanı belediye tarafından kesilince fidanıyla birlikte belediye başkanının makamına çıkıp hesap sordu.
    Türkiye'ye yapılan saldırı o ülkenin işi çıktıTürkiye'ye yapılan saldırı o ülkenin işi çıktıİranlı rejim muhalifi gazeteci Zam, Türkiye genelinde 31 Mart 2015 günü meydana gelen elektrik kesintisinin, İran tarafından düzenlenen bir siber saldırı olduğunu iddia etti.
    AİHM'den Türkiye için flaş 'OHAL' kararı!AİHM'den Türkiye için flaş 'OHAL' kararı!Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 12 bin 600 başvurunun düşürülmesine karar verdi.
    11 ilde askere operasyon: Çok sayıda gözaltı!11 ilde askere operasyon: Çok sayıda gözaltı!Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 11 ilde muvazzaf askerlere yönelik operasyon başlatıldı.
    HDP'den şaşırtmayan 15 Temmuz kararıHDP'den şaşırtmayan 15 Temmuz kararıHDP Sözcüsü Osman Baydemir, TBMM'de yapılacak 15 Temmuz töreni için 'Eşbaşkanlarımız olmadığı için katılmıyoruz' dedi.
    FETÖ üyeleri para toplamak için köyleri dolaşmışFETÖ üyeleri para toplamak için köyleri dolaşmışYozgat'ta 17-25 Aralık sonrası FETÖ'ye yakınlığı ile bilinen Bank Asya'ya destek amacıyla, Fetullahçı Terör Örgütü üyesi kadınların minibüslerle ilçeleri ve köyleri gezip vatandaşlardan altın ve para topladıkları iddia edildi.
  • Darbeciler mahkemeye giderken olay çıkardı14 Temmuz 2017 Cuma 13:40
  • FETÖ tamamen bitti mi? Bu merkezlere dikkat!14 Temmuz 2017 Cuma 13:15
  • Başbakan Yıldırım açıkladı: OHAL uzatılıyor14 Temmuz 2017 Cuma 13:07
  • 'Hero'ya karşı 'traitor' tişörtü14 Temmuz 2017 Cuma 12:26
  • İddianame tamam! Aralarında Erol Olçok da var!14 Temmuz 2017 Cuma 12:25
  • TSK'ya özel istihbarat birimi!14 Temmuz 2017 Cuma 11:45
  • Tepki çeken 15 Temmuz partisi için karar verildi14 Temmuz 2017 Cuma 11:30
  • 15 Temmuz afişindeki gizli mesaj!14 Temmuz 2017 Cuma 11:17
  • PYD'den Türkiye'ye taciz! Cevap gecikmedi14 Temmuz 2017 Cuma 11:14
  • Guardian'da skandal '15 Temmuz' yazısı!14 Temmuz 2017 Cuma 11:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri