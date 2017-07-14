MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, 15 Temmuzdarbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla Meclis’te yapılacak gece törenine katılacağı belirtildi.
14 Temmuz 2017 Cuma20 Şevval 1438
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MHP lideri Devlet Bahçeli '15 Temmuz' kararını verdi
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