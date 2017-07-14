14 Temmuz 2017 Cuma20 Şevval 1438
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MHP lideri Devlet Bahçeli '15 Temmuz' kararını verdi

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MHP lideri Devlet Bahçeli '15 Temmuz' kararını verdi
MHP lideri Bahçeli TBMM'de gece düzenlenecek anma törenine katılacak.
MHP lideri Devlet Bahçeli '15 Temmuz' kararını verdi MHP lideri Devlet Bahçeli '15 Temmuz' kararını verdi MHP lideri Devlet Bahçeli '15 Temmuz' kararını verdi

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, 15 Temmuzdarbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla Meclis’te yapılacak gece törenine katılacağı belirtildi.

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