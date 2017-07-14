Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik KocaeliMalatya, Elazığ, Ankara, İstanbul, Aydın, Muğla, Erzurum, Tekirdağ, Balıkesir ve Diyarbakır'da operasyon başlatıldı. Kara ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma'da görevli 22 muvazzaf asker içing özaltı kararı çıkartıldı. Binbaşı, yüzbaşı, teğmen ve astsubay rütbesindeki askerlerden 16'sı gözaltına alındı. 6 askeri yakalanması için çalışma sürüyor.
14 Temmuz 2017 Cuma20 Şevval 1438
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11 ilde askere operasyon: Çok sayıda gözaltı!
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