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14 Temmuz 2017 Cuma
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Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır.
Câsiye, 45/4
"Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…"
(Tirmizî, “De'avât”, 73)
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AİHM'den Türkiye için flaş 'OHAL' kararı!
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11 ilde askere operasyon: Çok sayıda gözaltı!
AİHM'den Türkiye için flaş 'OHAL' kararı!
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GÜNCEL
14.07.2017 15:03
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 12 bin 600 başvurunun düşürülmesine karar verdi.
Karara gerekçe olarak OHAL komisyonu kurulması gösterildi.
AYRINTILAR GELİYOR...
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