14 Temmuz 2017 Cuma20 Şevval 1438
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Türkiye'ye yapılan saldırı o ülkenin işi çıktı

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Türkiye'ye yapılan saldırı o ülkenin işi çıktı
İranlı rejim muhalifi gazeteci Zam, Türkiye genelinde 31 Mart 2015 günü meydana gelen elektrik kesintisinin, İran tarafından düzenlenen bir siber saldırı olduğunu iddia etti.
Türkiye'ye yapılan saldırı o ülkenin işi çıktı Türkiye'ye yapılan saldırı o ülkenin işi çıktı Türkiye'ye yapılan saldırı o ülkenin işi çıktı

Türkiye genelinde 31 Mart 2015 günü yaşanan elektrik kesintisinin bir siber saldırı sonucu kaynaklandığı iddialarını destekleyen bir belge ortaya çıktı. İddianın sahibi, İran’ın ünlü muhalif gazetecilerinden Ruhullah Zam. Zam’ın ele geçirdiği belgede, İran Devrim Muhafızları İstihbarat biriminin Şubat 2015’te Türkiye’de siber saldırı timi oluşturma başlığıyla kurum içi bir belge oluşturduğu ve bunu ilgili makama gönderdiği belirtiliyor.

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44 İL KARANLIKTA KALDI

Belge “Çok Gizli” ibaresi taşıyor. İranlı kaynaklara göre, Tahran rejimi 2015'te üç kez Türkiye’ye siber saldırı gerçekleştirdi. Elektrik kesintisinin yaşandığı gün Türkiye’de İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon ve Diyarbakır da dahil olmak üzere 44 ilde elektrik kesilmiş, ulaşım aksamış ve büyük kentlerde hayat adeta durmuştu. Ancak elektrik kesintisinden, enerjiyi İran’dan alan Van etkilenmedi. Öte yandan tam da o gün, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda DHKP/C’li teröristler tarafından şehit edildi. O dönemki hükümet yetkilileri, terör saldırısı veya siber saldırı dahil tüm ihtimallerin araştırıldığını belirtmişti. İran Devrim Muhafızları istihbaratının bu hamlesinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yemen’deki Husi saldırılarının işgal boyutuna varması üzerine gösterdiği tepkiden sonra geldiğine dikkat çekiliyor.

YENİ ŞAFAK

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