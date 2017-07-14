14 Temmuz 2017 Cuma20 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:42Güneş 05:37Öğle 13:17İkindi 17:13Akşam 20:44Yatsı 22:30
    • 35°C Adana
    • 39°C Adıyaman
    • 29°C Afyon
    • 28°C Ağrı
    • 31°C Amasya
    • 30°C Ankara
    • 32°C Antalya
    • 26°C Artvin
    • 39°C Aydın
    • 30°C Balıkesir
  • BIST: 104.747 0.52
  • Altın: 140,098 0.37
  • Dolar: 3,5379 -0.89
  • Euro: 4,0548 -0.28

Dolar 9 ayın dip seviyesine yakın

»
Dolar 9 ayın dip seviyesine yakın
Fed Başkanı Yellen'in sunumu sonrası piyasalar çalkalanmaya devam ediyor. Haftanın son işlem gününde küresel piyasalar yüksek performans gösteriyor.
Dolar 9 ayın dip seviyesine yakın Dolar 9 ayın dip seviyesine yakın Dolar 9 ayın dip seviyesine yakın

Haftanın son işlem gününde küresel piyasalaryüksek performans gösteriyor. Dolar ise 9 ayın dip seviyesine yakın...

Küresel piyasalar, Fed'in faizleri kademeli artıracağı ve şirketlerin bilanço döneminde güçlü kâr açıklayacağı beklentileriyle iki aydan uzun bir sürenin en yüksek performansını gösterdikleri haftanın son işlem gününde rekor seviyelere yükselirken, dolar dokuz ayın dip seviyesine yaklaştı.

Küresel borsalar geçen ay gevşek para politikalarının dünya genelinde sona ereceği endişesiyle geriledikten sonra yatırımcılar merkez bankalarından art arda gelen gevşek para politikası yanlısı açıklamalarla rahatladı.

Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan dün yaptığı açıklamada, enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefine doğru ilerlediğine dair daha fazla kanıt görmek istediğini söyleyerek, şimdiye kadarki iki faiz artırımından sonra para politikasını daha yavaş sıkılaştırma yaklaşımını savundu.

Fed Başkanı Janet Yellen de perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD ekonomisinde devam eden toparlanmaya rağmen düşük enflasyonu dikkate alarak merkez bankasının faiz artırımlarının kademeli olabileceğini söyledi.

Avrupa borsaları, nisan sonundan bu yana en iyi haftalık performansı gösterirken JPMorgan ve Citigroup gibi büyük ABD bankalarının ilerleyen saatlerde açıklanacak bilançoları öncesi yatay seyrediyor.

Pan-Avrupa STOXX 600 endeksi ve euro bölgesi lokomotif hisseleri yüzde 0.1 artıda bulunuyor.

Japonya dışındaki Asya Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi de yüzde 0.3 primle iki yılın zirvesini gördü.

Fed'den gelen sinyaller doları dün başlıca para birimleri karşısında dokuz ayın dip seviyelerine çekerken, dolar endeksi bugün yüzde 0.1 düşerek dip seviyelere yakın seyrediyor.

Yen ise Avustralya doları gibi yüksek getirili para birimlerine karşısında geriledi. Piyasalardaki oynaklığın göstergesi olan VIX endeksi gerilerken yüksek getirili para birimlerine olan talebi destekledi.

Avrupa devlet tahvil piyasası için gösterge olan Almanya'nın 10 yıllık tahvil getirileri bu hafta gördüğü 18 ayın zirvesi olan yüzde 0.583'ten biraz daha uzaklaşarak 3 baz puan düşüşle yüzde 0.50 düzeyine indi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Süre uzatılıyor! İşsizlik maaşı artıyorSüre uzatılıyor! İşsizlik maaşı artıyorHükümet, işsizlik maaşı üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Ulusal İstihdam Stratejisi’ne göre, maaş alma şartları hafifletilecek, aylık artırılacak.
Dolar 9 ayın dip seviyesine yakınDolar 9 ayın dip seviyesine yakınFed Başkanı Yellen'in sunumu sonrası piyasalar çalkalanmaya devam ediyor. Haftanın son işlem gününde küresel piyasalar yüksek performans gösteriyor.
Erdoğan müjdeyi vermişti! Oy birliğiyle kabul edildiErdoğan müjdeyi vermişti! Oy birliğiyle kabul edildiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla İstanbul Arnavutköy’de bulunan Yassıören köyünde yapılacağı duyurulan Darülaceze tesisi için hazırlanan imar planı onaylandı.
Paranın imzası değiştiParanın imzası değişti100 TL ve 50 TL banknotlarda Murat Çetinkaya ile birlikte Murat Uysal ve Emrah Şener'in imzaları bulunacak.
Honda 1,2 milyon aracını geri çağırıyorHonda 1,2 milyon aracını geri çağırıyorHonda, akü sensörlerinin alev alabileceği gerekçesi ile ABD’deki 1,2 milyon Accord model otomobilini geri çağırıyor.
Barbaros Hayreddin Paşa gemisi Güzelyurt'taBarbaros Hayreddin Paşa gemisi Güzelyurt'taBakan Albayrak, “Bölgede başınıza buyruk hareket ederim derseniz olmaz. Buna olumlu bakmamız mümkün değil. Akdeniz’de artık daha etkin rol oynayacağız." dedi.
  • 4 ayda dünyaca ünlü markayı batıran Türk14 Temmuz 2017 Cuma 08:29
  • İşte S-400'ler için ödenecek rakam14 Temmuz 2017 Cuma 08:26
  • Türkiye ve Rusya'dan tarihi anlaşma13 Temmuz 2017 Perşembe 21:15
  • Vestel beyaz eşya şirketinde hisse satacak13 Temmuz 2017 Perşembe 21:11
  • Rekorların borsasında teknoloji altın yumurtladı13 Temmuz 2017 Perşembe 21:09
  • ABD'den Katar'a karşı beklenmedik hamle!13 Temmuz 2017 Perşembe 17:15
  • Doğrudan yabancı yatırımlar 5 ayda yüzde 65 arttı13 Temmuz 2017 Perşembe 15:29
  • Emekli maaşı çalışırken artar mı? İşte cevabı13 Temmuz 2017 Perşembe 12:45
  • Cemil Ertem'ten dolar/TL yorumu13 Temmuz 2017 Perşembe 12:43
  • Kritik veri tüm beklentileri aştı!13 Temmuz 2017 Perşembe 12:43
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri