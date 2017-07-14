14 Temmuz 2017 Cuma20 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:42Güneş 05:37Öğle 13:17İkindi 17:13Akşam 20:44Yatsı 22:30
    • 35°C Adana
    • 39°C Adıyaman
    • 29°C Afyon
    • 28°C Ağrı
    • 31°C Amasya
    • 30°C Ankara
    • 32°C Antalya
    • 26°C Artvin
    • 39°C Aydın
    • 30°C Balıkesir
  • BIST: 104.747 0.52
  • Altın: 140,098 0.37
  • Dolar: 3,5379 -0.89
  • Euro: 4,0548 -0.28

Silahların gölgesinde namaz!

»
Silahların gölgesinde namaz!
İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da yaşanan olaylar üzerine Harem-i Şerif'i kapatmasının ardından yüzlerce Filistinli cuma namazını Eski Şehir surlarının dışında kıldı.
Silahların gölgesinde namaz! Silahların gölgesinde namaz! Silahların gölgesinde namaz!

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da yaşanan olaylar üzerine Harem-i Şerif'i kapatmasının ardından yüzlerce Filistinli cuma namazını Eski Şehir surlarının dışında kıldı. Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Eski Şehir surlarının dışında toplanan Filistinliler, cuma namazını Aslanlı, Şam ve Sahire kapılarının önünde, sokakta eda etti.

3 FİLİSTİNLİYİ KATLETTİLER

İsrail polisi, sabah saatlerinde silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 2 Filistinliyi Mescid-i Aksa’nın giriş kapısında, bir Filistinliyi de Aksa'nın avlusunda öldürdüğünü, saldırıda yaralanan 2 İsrail polisinin de hastanede öldüğünü açıklamıştı. 

01k8f_1500033947_89.jpgdu2rs_1500034783_9924.jpgsives_1500033966_8153.jpgyhull_1500033976_4789.jpg

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Dünya için çok kötü haber! Türkiye’yi de vuracakDünya için çok kötü haber! Türkiye’yi de vuracakAntarktika'da önceki gün kopan devasa buzdağının etkisini Alman basını yazdı. Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Bild, uzmanlarla konuştu ve bir harita hazırladı.
Silahların gölgesinde namaz!Silahların gölgesinde namaz!İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da yaşanan olaylar üzerine Harem-i Şerif'i kapatmasının ardından yüzlerce Filistinli cuma namazını Eski Şehir surlarının dışında kıldı.
Geri vites yaptılar! 4 Arap ülkesi o koşuldan vazgeçtiGeri vites yaptılar! 4 Arap ülkesi o koşuldan vazgeçtiBirleşik Arap Emirlikleri Devlet Bakanı, Katara amborganın kaldırılması için öne sürülen televizyon kanalı El-Cezirenin kapatılması koşulunun geri çekildiğini açıkladı.
Dahlan Gazze’yi işgale hazırlanıyorDahlan Gazze’yi işgale hazırlanıyorBAE ve Mısır’ın talimatıyla Gazze’de Hamas’ı iktidardan indirmek için harekete geçen Muhammed Dahlan’ın ordu kurmaya başladığı öğrenildi.
FETÖ'ye 3 milyar dolar darbe parası vermişFETÖ'ye 3 milyar dolar darbe parası vermişOrtadoğu Uzmanı Şankiti, 15 Temmuz'da aktif rol oynayan Muhammed Dahlan liderliğindeki Birleşik Arap Emirliği ekibinin, FETÖ'ye 3 milyar dolarlık destek sağladığını iddia etti.
Trump, G20'de 20 ülke olduğunu sanıyormuşTrump, G20'de 20 ülke olduğunu sanıyormuşABD Başkanı Donald Trump, kendisine yöneltilen G20 Zirvesi'yle ilgili soruya, 'Çok güzel bir G20'ydi. 20 ülke vardı' diye cevap verince, sosyal medyanın dilinden kurtulamadı
  • Almanya'dan şaşırtan PKK kararı14 Temmuz 2017 Cuma 08:13
  • Suudi Arabistan Prensi Abdurrahman vefat etti14 Temmuz 2017 Cuma 07:30
  • Katar Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye kararı!14 Temmuz 2017 Cuma 00:31
  • ABD'den 15 Temmuz mesajı!13 Temmuz 2017 Perşembe 22:38
  • Gökten yağmur gibi geldiler! Dünyanın gözü burada13 Temmuz 2017 Perşembe 17:32
  • Çipras iyice zıvanadan çıktı! Biz havlamıyoruz13 Temmuz 2017 Perşembe 15:04
  • PKK'ya büyük şok! DAEŞ saldırısında ağır yaralandılar13 Temmuz 2017 Perşembe 14:20
  • Trump devrede! ABD terbiyesizliğini düzeltti13 Temmuz 2017 Perşembe 12:17
  • Aylar sonra bir ilk! Aynı masada görüntülendiler13 Temmuz 2017 Perşembe 12:15
  • Brezilya'nın eski cumhurbaşkanına 10 yıl hapis13 Temmuz 2017 Perşembe 12:15
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri