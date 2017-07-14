O vatan haini terörist yakalandı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 1 Temmuz gecesi evinin önünde PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısında yaşamını yitiren Ak Parti İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan suikastının asıl faali olduğu belirtilen K.P. tutuklandı.
Ak Parti Lice İlçe Başkan yardımcısı Orhan Mercan'ın 1 Temmuz günü evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmesi ile ilgili gözaltına alınan ve olayın asıl faili olduğu belirtilen K.P. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
Soruşturmayı yapan Terör Suçları Soruşturma Savcısı tarafından ifadesi alınan K.P., daha sonra tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgulanan K.P.'nin tutuklanmasına karar verildi.
K.P.'nin cezaevine götürülürken kendisini görüntüleyen gazetecilere gülümsemesi dikkat çekti.