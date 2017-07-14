14 Temmuz 2017 Cuma20 Şevval 1438
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Wesley Sneijder ile yollar ayrıldı!

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Wesley Sneijder ile yollar ayrıldı!
Galatasaray'da Wesley Sneijder'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.
Wesley Sneijder ile yollar ayrıldı! Wesley Sneijder ile yollar ayrıldı! Wesley Sneijder ile yollar ayrıldı!

2018 Mayıs ayına kadar sözleşmesi bulunan Hollandalı futbolcuyla karşılıklı anlaşılarak, yollar ayrıldı.

Galatasaray'a 2013 yılının ocak ayında İtalya'nın Inter takımından transfer edilen 33 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takımla 2 lig, üçer Türkiye Kupası ve Süper Kupa olmak üzere 8 kupa sevinci yaşadı.

G.SARAY'DAN AÇIKLAMA:

Galatasaray, Wesley Sneijder'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini KAP'a bildirdi.

Sneijder, 3 yıl içinde Türkiye'den başka bir kulübe transfer olursa Galatasaray'a 20 milyon euro tazminat ödeyecek.

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