Yeni KHK yayımlandı! 7 bin 348 kişi ihraç edildi

OHAL kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 692 Sayılı KHK, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Olağanüstü hal kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 692 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

312 KİŞİ GÖREVİNE İADE EDİLDİ

KHK ile toplam 7 bin 563 kişi kamu görevinden çıkarıldı, 2 vali yardımcısının da bulunduğu 312 kişi görevine iade edildi, 342 emekli TSK personelinin de rütbeleri alındı.

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342 TSK PERSONELİNİN RÜTBELERİ ALINDI

KHK ile daha önce emekliye ayrılan 108'i kara, 112'si deniz, 122'si de hava kuvvetlerinde olmak üzere, toplam 342 TSK personelinin rütbeleri alındı.

ESKİ İSTANBUL VALİSİ MUTLU İHRAÇ EDİLDİ

OHAL kapsamında yayımlanan 692 sayılı KHK ile eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ihraç edildi.

HAKAN ŞÜKÜR VE ARİF ERDEM'İN MADALYALARI ALINDI

Madalya ve Nişanlar Kanunu kapsamında Hakan Şükür ve Arif Erdem'e verilen madalyalar geri alındı.

692 SAYILI KHK'NIN AYRINTISI

Olağanüstü hal kapsamında (OHAL) kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 692 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK), Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbi̇rler Alınması Hakkında KHK, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

OHAL kapsamında bazı tedbirler alınması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nca 5 Haziran'da kararlaştırılmıştı.

GÖREVE YENİDEN KABUL EDİLEMEYECEKLER

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan ve listede yer alan kişiler, kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarıldı.

Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacak, haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilecek.

Kamu görevinden çıkarılan kişilerin, mahkumiyet kararı aranmaksızın rütbe veya memuriyetleri alınacak ve bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmeyecekler. Bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyecekler, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemeyecekler.

Bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyeliği, sair görevleri de sona ermiş sayılacak.

PASAPROTLARI İPTAL EDİLECEK

Ayrıca silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilecek, bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından da 15 gün içinde tahliye edilecek.

Özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamayacaklar. Bu kişiler hakkında bakanlıkları ve kurumlarınca ilgili pasaport birimine derhal bildirimde bulunulacak. Bu bildirim üzerine pasaport birimlerince pasaportlar iptal edilecek.

Kamu görevinden çıkarılanlar, varsa uhdelerinde taşımış oldukları büyükelçi, vali gibi unvanları ve müsteşar, kaymakam, benzeri meslek adlarını ve sıfatlarını kullanamayacaklar, bu unvan, sıfat ve meslek adlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamayacaklar.

İADE HÜKÜMLERİ

İlgili Kanun Hükmünde Kararname hükümleri, tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili KHK'nin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılacak.

Söz konusu personelden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren 10 gün içerisinde göreve başlamayanlar çekilmiş sayılacak.

Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenecek.

Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacak.

Personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilecek.

RÜTBESİ ALINAN EMEKLİ TSK PERSONELİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan, silahlı kuvvetlerden ayırma cezası alan, devlet memurluğundan çıkarılan, sözleşmeleri feshedilen, müstafi sayılan veya istifa eden subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, devlet memuru, işçi, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erler ile haklarında işlem tesis edilenlerden, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen, listede yer alanların rütbeleri alınacak ve emekli kimlikleri iptal edilecek.

Bu kişiler kamu görevine yeniden kabul edilmeyecek, doğrudan veya dolaylı görevlendirilemeyecek.

Ayrıca bunlar uhdelerinde taşımış oldukları mesleki unvanları ve sıfatlarını kullanamayacak, bu unvan ve sıfatlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamayacak.

Bu kişilerin uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılacak. Bunların silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri, pilot lisansları ve ilgili pasaport birimlerince pasaportları iptal edilecek. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamayacaklar.

KURUM VE KURULUŞLARA İLİŞKİN TEDBİRLER

İlgili KHK hükümleri, söz konusu dernek bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla ilgili Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlük tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılacak. Buna ilişkin işlemler ilgisine göre İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığınca yerine getirilecek.

YURTDIŞINDA ÖĞRENİM GÖRENLER

Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna tabi öğrencilerden, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan ve listede yer alanların öğrencilikle ilişikleri kesildi.

Bunların gördükleri eğitimlere ilişkin olarak denklik işlemleri yapılamayacak ve bunlar söz konusu eğitimleri kapsamındaki akademik unvan ve derecelerine bağlı haklardan yararlanamayacak.

İlgili KHK hükümleri, bu kişi bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden itibaren ortadan kalkmış sayılacak.

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan ve listede yer alan kişilere 2933 Sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu kapsamında verilmiş madalyalar geri alınacak.

Bu kapsamda yayımlanan KHK ile 2933 Sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu kapsamında Hakan Şükür ve Arif Erdem'e verilen madalyalar geri alındı.