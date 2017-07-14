14 Temmuz 2017 Cuma20 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:42Güneş 05:37Öğle 13:17İkindi 17:13Akşam 20:44Yatsı 22:30
    • 28°C Adana
    • 33°C Adıyaman
    • 24°C Afyon
    • 22°C Ağrı
    • 21°C Amasya
    • 24°C Ankara
    • 28°C Antalya
    • 21°C Artvin
    • 30°C Aydın
    • 24°C Balıkesir
  • BIST: 105.176 0.93
  • Altın: 139,612 0.02
  • Dolar: 3,5315 -1.06
  • Euro: 4,0468 -0.47

Cezaevinden firar edip bir de tweet attı

»
Cezaevinden firar edip bir de tweet attı
SİT alanında imara aykırı ev yapmaktan mahkum olan Sevan Nişanyan firar etti. Nişanyan kaçtıktan sonra küstah bir de tweet attı.
Cezaevinden firar edip bir de tweet attı Cezaevinden firar edip bir de tweet attı Cezaevinden firar edip bir de tweet attı

İzmir'in Selçuk İlçesi, Şirince Mahallesi'nde SİT alanında imara aykırı ev yapmaktan mahkum olan dil bilimci- yazar Sevan Nişanyan, hükümlü bulunduğu Foça Açık Cezaevi'nden izinli çıkıp, dönmeyerek firar etti.

KÜSTAH TWEET: KUŞ UÇTU

Şirince'de SİT alanı olan bölgede yasa dışı olarak ev inşa ettiği ve yargı kararlarına uymadığı için yargılanıp ceza alan, suçlarının mükerrer olmasından dolayı hakkında 11.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 yıldır cezaevinde olan Sevan Nişanyan, Foça Açık Cezaevi'nden izinli çıkıp, geri dönmeyerek firar etti.

Nişanyan, firarının ardından twitter hesabından, 'Kuş uçtu, darısı geride kalan 80 milyonun başına' yazılı tweet attı.

ijhev_1500048534_5743.jpgbjfdx_1500048609_7219.jpg

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İade edilenlerin TAM LİSTESİİade edilenlerin TAM LİSTESİİade edilenlerin TAM LİSTESİ
Cezaevinden firar edip bir de tweet attıCezaevinden firar edip bir de tweet attıSİT alanında imara aykırı ev yapmaktan mahkum olan Sevan Nişanyan firar etti. Nişanyan kaçtıktan sonra küstah bir de tweet attı.
İşte ihraç edilenlerin TAM LİSTESİİşte ihraç edilenlerin TAM LİSTESİOHAL kapsamında yayımlanan 692 sayılı KHK ile binlerce kişi kamudaki görevinden ihraç edildi.
Yeni KHK yayımlandı! 7 bin 348 kişi ihraç edildiYeni KHK yayımlandı! 7 bin 348 kişi ihraç edildiOHAL kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 692 Sayılı KHK, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
O vatan haini terörist yakalandıO vatan haini terörist yakalandıAk Parti Lice İlçe Başkanı Yardımcısı Orhan Mercan'ın öldürülmesi olayının asıl faili olan şüpheli yakalanarak tutuklandı.
Türkiye'den Çipras'a sert tepki! Şayet doğruysa...Türkiye'den Çipras'a sert tepki! Şayet doğruysa...Dışişleri Bakanlığı tarafından Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın bir soruya cevaben Türkiye'ye yönelik sözleri hakkında açıklama yapıldı.
  • Göğüs göğüse çarpışma oldu! Kaska kurşun geldi14 Temmuz 2017 Cuma 18:00
  • FETÖ elebaşlarının ABD'deki lüks evleri14 Temmuz 2017 Cuma 17:10
  • İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ilk kez 15 Temmuz'u anlattı14 Temmuz 2017 Cuma 16:20
  • Bilal Erdoğan rest çekti!14 Temmuz 2017 Cuma 15:30
  • 11 ilde askere operasyon: Çok sayıda gözaltı!14 Temmuz 2017 Cuma 15:25
  • AİHM'den Türkiye için flaş 'OHAL' kararı!14 Temmuz 2017 Cuma 15:24
  • Kesilen ağacı omuzlayıp belediyenin yolunu tuttu14 Temmuz 2017 Cuma 15:05
  • Türkiye'ye yapılan saldırı o ülkenin işi çıktı14 Temmuz 2017 Cuma 15:04
  • FETÖ üyeleri para toplamak için köyleri dolaşmış14 Temmuz 2017 Cuma 13:58
  • Darbeciler mahkemeye giderken olay çıkardı14 Temmuz 2017 Cuma 13:40
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri