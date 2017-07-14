15 Temmuz 2017 Cumartesi20 Şevval 1438
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Yeni KHK yayınlandı! Arif ve Hakan'a şok!

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Yeni yayınlanan KHK'da firari FETÖ'cüler Arif Erdem ve Hakan Şükür'ün madalyaları geri alındı.
Yeni KHK yayınlandı! Arif ve Hakan'a şok!
Yeni KHK yayınlandı! Arif ve Hakan'a şok! Yeni KHK yayınlandı! Arif ve Hakan'a şok! Yeni KHK yayınlandı! Arif ve Hakan'a şok!

Resmi Gazete'de yayımlanan 692 Sayı KHK ile 2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu kapsamında Hakan Şükür ve Arif Erdem'e verilen madalyalar geri alındı.

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