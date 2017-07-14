Resmi Gazete'de yayımlanan 692 Sayı KHK ile 2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu kapsamında Hakan Şükür ve Arif Erdem'e verilen madalyalar geri alındı.
15 Temmuz 2017 Cumartesi20 Şevval 1438
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Yeni KHK yayınlandı! Arif ve Hakan'a şok!
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