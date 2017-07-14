15 Temmuz 2017 Cumartesi20 Şevval 1438
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Başbakan'dan 'hero' tepkisi!

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Başbakan Binali Yıldırım, BYEGM tarafından düzenlenen"Şehit Mustafa Canbaz Yerel Medya Özendirme Yarışması"nda konuştu.
Başbakan'dan 'hero' tepkisi!
Başbakan'dan 'hero' tepkisi! Başbakan'dan 'hero' tepkisi! Başbakan'dan 'hero' tepkisi!

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Marmaris'te suikast teşebbüsü davasının duruşmasında, sanık Astsubay Gökhan Güçlü'nün üzerinde 'Hero' yazılı tişört giymesiyle ilgili açıklama yaptı

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Marmaris'te suikast teşebbüsü davasının duruşmasında, sanık Astsubay Gökhan Güçlü'nün üzerinde 'Hero' yazılı tişört giymesine ilişkin, "Öyle tişörtüne kahraman yazmakla, kurtulacaklarını meydan okuyarak bu işten sıyrılacaklarını zannediyorlar. Alnında hain yazanın göğsünde kahraman yazsa neye yarar" dedi. 

Başbakan Binali Yıldırım, bu yıl 15 Temmuz'un gazeteci şehidi Mustafa Cambaz anısına Ankara Grand Oteli'nde düzenlenen 'BYEGM 30. Yerel Medya Özendirme Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı. Yıldırım, "2017 medya ödül töreni yapıyoruz. Bu yıl ki ödüller 15 Temmuz şehidimiz Mustafa Cambaz adına düzenleniyor. Mustafa Cambaz başta olmak üzere 15 Temmuz alçak darbe karşısında göğüslerini siper eden, demokrasiyi kurtaran ve ülkemizin bağımsızlığı, birliği için gece gündüz demeden mücadelede eden, şehit düşen şehitlerimizi minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de özgürlük alanları sizler sayesinde genişliyor, demokrasimiz sizler sayesinde güçleniyor" diyen Yıldırım, "Medya ve basının gücünü 15 Temmuz alçak darbe girişiminde bir kez daha sizlere hatırlatmak isterim. O gecenin şüphesiz kahramanları var. Bayrağını, milletini, ülkesini seven dirayetli bir hükümet var. O gecenin kaderini ve seyrini değiştiren medya var. Medya o gün durumdan vazife çıkarak hemen devreye girmiş ve alçak darbecilerin oyun planını bozmuştur. Yaptıkları işgal girişimi akamete uğramış, milletimiz duydukları haberle meydanlara akın etmiştir. Medya o gece hakikaten çok iyi sınav vermiştir" şeklinde konuştu.

Türkiye'de gerçekten ne olup bittiğini anlamak için yerel medyaya çok büyük ihtiyacın olduğunu anlatan Yıldırım, "Diyoruz ki yerel medya kuruluşlarımızın sayı ve etkinlikleri giderek artıyor. Bu da ülkemiz, geleceğimiz için ümit verici gelişmedir. Çünkü güçlü bir yerel basının demokrasiye yönelik teamülleri güçlendirdiği gibi ülkemizin geleceği için de teminat oluşturuyor. Hükümet olarak bizim amacımız, güçlü demokrasi için yerelleşme adına, yerel medyanın güçlenmesi için gerekli çalışmayı geçmişte de yaptık, bundan sonra da yapacağız" dedi.

Başbakan Yıldırım, konuşmasında şunları kaydetti: "15 Temmuz sadece Türkiye'de başarısız darbe girişimi olarak değil ama Türk siyasi tarihinde tanka, topa, tüfeğe, uçağa, bombaya karşı imanından, vatan sevgisinden, bayrak sevgisinden başka silahı olmayan milletin ortaya koyduğu zaferin adıdır. Bu, dünyada hiçbir örneği olmayan bir başarı ve zaferdir."
Türkiye'nin, darbelerle ilk defa anılmadığını anlatan Yıldırım, ilk defa bir darbenin püskürtüldüğü, darbecilere darbenin vurulduğu bir günden bahsedildiğini ifade etti.

"Alnında hain yazanın göğsünde kahraman yazsa neye yarar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Marmaris'te suikast teşebbüsü davasının duruşmasında, sanık Astsubay Gökhan Güçlü'nün üzerinde 'Hero' yazılı tişört giymesine işaret eden Yıldırım, "Öyle tişörtüne kahraman yazmakla, kurtulacaklarını meydan okuyarak bu işten sıyrılacaklarını zannediyorlar. Alnında hain yazanın göğsünde kahraman yazsa neye yarar. Bu alçaklar yurtdışındaki akıl hocalarına güveniyorlar. Onlara sürekli rüya tabirleri, birtakım ütopik menkıbeler formüller göstererek morallerini yüksek tutmaya çalışıyorlar. Ama o gün gelecek hepsinin maskeleri düşecek, hukuk devleti içerisinde bunlar hakettikleri cezayı en ağır cezayı alacaklar" diye konuştu.

"Sabırlı olacağız, hukuka inanacağız"

Şehit yakınları ve gazi yakınlarından bir istirhamda bulunduğunu belirten Yıldırım, "Sabredelim. Bunlar iki şeyin peşindeler, bu meseleyi uluslararası hukuka taşımak için her türlü çirkinlik ve rezilliği otaya koyuyorlar şi iki şeyi söyletmek için, adil yargılama yapılmadı, savunma hakkımız verilmedi. Bu iki mazereti de onların elinden alacağız. Sabırlı olacağız, hukuka inanacağız. Sonunda inşallah adalet tecelli edecek. Hiçbir şey cezasız kalmaz. Mutlaka hak ettikleri cezayı hukuk içerisinde alacaklar" açıklamasında bulundu.

Yıldırım, konuşmasında şunları kaydetti: "Sizden isteğimiz, bu konuda şehitlerimizin ruhunu rahatlatmak adına, gazilerimizin adına lütfen bu konuları işlerken Türkiye'de olduğunu, Türikye'de bu işlere tanık olduğunu ve bu konuda yapılmaya çalışılan saptırmalara karşı lütfen tavır alın, karşılık verin ve bizlerle teması sürekli devam ettirin. Biz size her zaman her şeyi şeffaf bir şekilde en doğrusunu, olumlu ve olumsuz yanını, anlatmaya, bütün bildiklerimizi dürüstçe paylaşmaya hazırız."

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz'un Anadolu topraklarının gördüğü en büyük ihanet hareketi olduğunu belirterek, "Bu millet 15 Temmuz'da demokrasinin nasıl savunulacağını destansı bir şekilde dünyaya göstermiştir" dedi.
Algı operasyonlarıyla işledikleri suçu örtbas etmeye çalışan FETÖ'nün Türkiye'ye karşı bir algı operasyonu yaptığına dikkati çeken Kurtulmuş, "Örtülü darbe diyerek gerçeği en acı şekilde gizleyen birtakım senaryolara kadar dünyanın her yerinde algı operasyonu yapıyorlar. İnsanların büyük dramlar yaşadığı bu büyük darbe girişimi nasıl kontrollü bir darbe girişimi olabilir?" diye sordu.

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