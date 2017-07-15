Tahran’da sızıntı paniği

İran Devrim Muhafızları’nın Türkiye’ye siber saldırı düzenlemek için bir tim kurduğu iddialarını gündeme gelmesinin ardından açığa düşen Tahran yönetimi panikledi.

Dün, gizli bilgileri sızdırdıkları iddiasıyla Devrim Muhafızları’na bağlı 23 istihbarat subayı apar topar tutuklandı.

İran Devrim Muhafızları’na bağlı istihbarat dairesinin, 2015 yılında Türkiye’ye yönelik bir siber saldırı timi kurduğunu gösteren belgenin dışarı sızması sonrası açığa düşen Tahran’ın büyük bir operasyon başlatmasına neden oldu. Önceki gün skandalın ortaya çıkması ardından Devrim Muhafızları İstihbarat Koruma Dairesi’nde görevli 23 subay dün apar topar tutuklandı.

EN AZ ÜÇ KEZ SALDIRDI

İranlı muhalif gazeteci Ruhullah Zam’ın ele geçirdiği “Çok Gizli” ibareli belgede Türkiye’ye yönelik siber saldırı timi kurulmasına yönelik. 2015 yılında üç kez Türkiye’nin alt yapılarına İranlı hacker ajanlar tarafından saldırı düzenlendiği de iddia ediliyor. İran tarafından yapıldığı belirtilen saldırılardan biri ise 31 Mart 2015 günü düzenlendiği iddialar arasında. O gün 44 şehirde elektrik kesilmiş ve hayat adeta durma noktasına gelmişti. Ayrıca o gün İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz adliyedeki makam odasında İran yanlısı Suriye rejimiyle yakın ilişkileri bulunan DHKP/C’li teröristler tarafından şehit edilmişti.

YENİ ŞAFAK