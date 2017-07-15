CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün çıkacak haftalık Der Spiegel dergisine yaptığı açıklamada 2019 Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendisinin aday olmayacağını söyledi ve “Ben partiler üstü bir aday istiyorum” dedi.
15 Temmuz 2017 Cumartesi21 Şevval 1438
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Aday olacak mı? Kılıçdaroğlu kararını açıkladı
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