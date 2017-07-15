15 Temmuz 2017 Cumartesi21 Şevval 1438
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Aday olacak mı? Kılıçdaroğlu kararını açıkladı

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Kılıçdaroğlu, 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olup olmayacağı sorusuna yanıt verdi.
Aday olacak mı? Kılıçdaroğlu kararını açıkladı
Aday olacak mı? Kılıçdaroğlu kararını açıkladı Aday olacak mı? Kılıçdaroğlu kararını açıkladı Aday olacak mı? Kılıçdaroğlu kararını açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün çıkacak haftalık Der Spiegel dergisine yaptığı açıklamada 2019 Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendisinin aday olmayacağını söyledi ve “Ben partiler üstü bir aday istiyorum” dedi.

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