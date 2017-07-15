15 Temmuz'un en ilginç diyalogu

15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeci askerle vatandaşın ilginç diyaloğu kameralara böyle yansımıştı.

15 Temmuz gecesine ait hafızalara kazınan görüntülerden biri de Ankara Gölbaşı’nda kaydedilen ve darbeci teğmenin yaptıkları hainliğe kendisinin bile şaşırdığı o an...

15 Temmuz gecesi 28 yaşındaki Samet Erdemir, Özel Harekat Daire Başkanlığı’na yapılan bombalı saldırının ardından AK Parti Genel Merkezi önüne gelerek bir grupla birlikte tankın üzerine çıkarak darbecilere karşı direndi.

Tankın üzerindeki darbeci teğmenin linç edilmekten korktuğu için darbeden haberi olmadığı, Genelkurmay Başkanı’nı kurtarmaya gittiklerini söylediği duyuluyor. Samet Erdemir ise tankın durdurulması halinde darbeci teğmeni koruyacağı sözünü veriyor.





YAŞANAN DİYALOG



Bu sırada Teğmen ile Samet Erdemir arasında şu diyalog yaşanıyor:



Samet Erdemir: Yanlış yapıyorsunuz. Bu tank durmadan biz inmeyiz. Darbe oldu.



Darbeci Teğmen: Ben daha evden yeni geldim, yemek yiyemedim. Ne olduğundan haberim bile yok. Sen bana olayı anlat. Ne oldu darbe mi oldu?



Samet Erdemir: Evet darbe oldu. Genelkurmay Başkanının rehin almışlar.



Darbeci Teğmen: Genelkurmay Başkanını kurtarmaya gidiyoruz. Yapmayın.



Samet Erdemir: Paralelciler onu rehin aldı. Nasıl kurtarmaya gidiyorsun?



Darbeci Teğmen: Oha