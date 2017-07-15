15 Temmuz 2017 Cumartesi21 Şevval 1438
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'15 Temmuz' afişi yırtanlar tutuklandı

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Antalya'nın Serik İlçesi'nde belediye tarafından 15 Temmuz için astırılan 6 afişi yırtan 3 kişi tutuklandı.
'15 Temmuz' afişi yırtanlar tutuklandı
'15 Temmuz' afişi yırtanlar tutuklandı '15 Temmuz' afişi yırtanlar tutuklandı '15 Temmuz' afişi yırtanlar tutuklandı

Antalya’nın Serik ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimiyle ilgili afişleri yırttıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı.

Belek Mahallesi'nde Serik Belediyesince, şehit Ömer Halisdemir'in fotoğrafının da bulunduğu, 15 Temmuz darbe kalkışmasının yıl dönümü kapsamında çeşitli noktalara astırılan afişleri parçaladıkları iddiasıyla Selim E, Yavuz E. ve Ahmet C.G, polis tarafından gözaltına alındı.

Şüphelilerin cep telefonlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve şehit Halisdemir'e yönelik ağır küfür ve hakaret içeren videolar bulundu.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Serik Belediyesince, yırtılan afişlerin yerine yenileri asıldı.

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