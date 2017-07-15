İşte OHAL anketinden çıkan sonuç!

Darbe girişimi sonrasında ilan edilen OHAL, belli kesimler tarafından eleştirilse de toplumun genelinde herhangi bir rahatsızlık yaratmadı.

3 aylık periyotlarla uzatılan OHAL sadece terör örgütlerine uygulanırken vatandaşın günlük hayatı etkilenmedi. Aksine terör örgütlerine yapılan operasyonlar sayesinde ülkede huzur ortamının sağlanmasına katkı sağlandı.

BÜYÜK TEMİZLİK

Sıkı yönetim anlamına gelmeyen OHAL kararı, PKK ve FETÖ gibi terör örgütü mensuplarının kamudan temizlenmesi için alındı. Bu kararın alınmasıyla temel hak ve özgürlüklerde herhangi bir kısıtlamaya gidilmedi.

OHAL’İ ELEŞTİREN CHP’NİN YÜRÜYÜŞÜ

Her fırsatta hak ve özgürlüklerin kısıtlandığı gerekçesiyle OHAL’in kaldırılmasını savunan CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki amacıyla Ankara’dan İstanbul’a kadar 25 gün süren bir yürüyüş gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu’nun bu yürüyüşüne herhangi bir engelleme de olmadı.

GEZİCİNİN ANKETİNDE YÜZDE 67,5

CHP’ye yakın Gezici Araştırma Şirketi’nin yaptığı son ankette toplumun yüzde 67,5'inin OHAL uygulamasını doğru bulduğu ve bunun sürmesi gerektiğinde de destek verdiği sonucu çıktı.

ORC’nin son anketinde ise OHAL uygulamasından rahatsızlık duyuyor musunuz sorusuna halkın yüzde 66,5’i “hayır rahatsızlık duymuyorum” cevabını verdi.

OHAL KOMİSYONUNA BAŞVURABİLECEKLER

OHAL’de memuriyetten çıkarılanların itiraz başvuruları için OHAL komisyonu kuruldu. Komisyon 17 Temmuz itibariyle göreve başlıyor.

Komisyon, kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğin kesilmesi, öğrencilikle ilişiğin kesilmesi, dernek, vakıf, sendika, federasyon, konfederasyon, özel sağlık kuruluşu, özel eğitim kurumu, vakıf yükseköğretim kurumu, özel radyo ve televizyon kuruluşu, gazete, dergi, haber ajansı, yayınevi ve dağıtım kanallarının kapatılması ile emekli personelin rütbelerinin alınmasına ilişkin itirazların incelenmesi işlemlerini yürütecek.

BAŞBAKAN’DAN OHAL KOMİSYONU AÇIKLAMASI

Başbakan Binali Yıldırım yaptığı açıklamada “OHAL dolayısıyla memuriyetten çıkarılanlarla ilgili yaptığımız yeni bir düzenlemeyle itiraz yolunu açtık. Yani normal şartlarda OHAL'le memuriyetine son verilenler, yargıya gidemiyorlar ancak yaptığımız yeni bir düzenlemeyle, 685 sayılı KHK ile Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kurduk. Şimdi bu komisyon, 17 Temmuz itibarıyla çalışmalarına başlıyor. Hazırlıkları bitti, dosya kabul etmeye başlayacak ve bu dosyaları inceleyip karara bağlayacak.” dedi.

ERDOĞAN: ÇOK UZAK OLMAYAN BİR GELCEKTE KALDIRILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Olağanüstü hali bahane ederek Türkiye'nin büyümesinin, gelişmesinin, ilerlemesinin önüne takoz koyan hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayız. Terörle mücadelemizdeki ihtiyaç ortadan kalktığında bu uygulamayı elbette sona erdireceğiz. FETÖ davaları yavaş yavaş şekillenmeye başladı. PKK ile mücadelede de önemli bir mesafe aldık. Dolayısıyla her ne kadar çok sınırlı bir alanda uyguluyor olsak da olağanüstü halin çok da uzak olmayan bir gelecekte kalkması mümkündür." dedi.