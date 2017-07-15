15 Temmuz 2017 Cumartesi21 Şevval 1438
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PKK'lı teröristler Necmettin öğretmeni şehit etti

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12 Temmuz günü bulunan cansız bedenin teröristler tarafından 16 Haziran’da kaçırılan 23 yaşındaki öğretmen Necmettin Yılmaz’a ait olduğunun tespit edildiği bildirildi.
PKK'lı teröristler Necmettin öğretmeni şehit etti
PKK'lı teröristler Necmettin öğretmeni şehit etti PKK'lı teröristler Necmettin öğretmeni şehit etti PKK'lı teröristler Necmettin öğretmeni şehit etti

12 Temmuz 2017 tarihi saat 12.20 sıralarında Tunceli-Pülümür karayolunun 25. kilometresinde bulunan Pülümür Çayı üzerinde erkek bir şahsa ait cansız beden bulunmuştu. Tunceli Devlet Hastanesi’nde yapılan ön otopside cesedin uzun süre suda kalması nedeniyle herhangi bir tespit yapılamadı.

Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderilen cansız bedenden alınan doku örneklerinin, öğretmen Necmettin Yılmaz’ın ailesinden alınan DNA örnekleriyle uyuştuğu belirlendi. Cesedin PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan öğretmen Necmettin Yılmaz’a ait olduğu kesinleşmiş oldu.

12 Temmuz 2017 tarihi saat 12.20 sıralarında Tunceli-Pülümür karayolunun 25. kilometresinde bulunan Pülümür Çayı üzerinde erkek bir şahsa ait cansız beden bulunmuştu. Tunceli Devlet Hastanesi’nde yapılan ön otopside cesedin uzun süre suda kalması nedeniyle herhangi bir tespit yapılamadı.

Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderilen cansız bedenden alınan doku örneklerinin, öğretmen Necmettin Yılmaz’ın ailesinden alınan DNA örnekleriyle uyuştuğu belirlendi. Cesedin PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan öğretmen Necmettin Yılmaz’a ait olduğu kesinleşmiş oldu.

Olayın geçmişi

Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi'nde öğretmenlik yapan 23 yaşındaki Necmettin Yılmaz, 16 Haziran günü tatil için memleketi Gümüşhane’ye giderken Tunceli-Pülümür karayolunda yol kesen terör örgütü PKK’lı bir grup tarafından aracı kurşunlanıp yakıldıktan sonra kaçırılmıştı.

Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi'nde öğretmenlik yapan 23 yaşındaki Necmettin Yılmaz, 16 Haziran günü tatil için memleketi Gümüşhane’ye giderken Tunceli-Pülümür karayolunda yol kesen terör örgütü PKK’lı bir grup tarafından aracı kurşunlanıp yakıldıktan sonra kaçırılmıştı.

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