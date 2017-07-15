İş dünyasında 15 Temmuz mesajı

İş dünyası temsilcileri, darbe girişiminin yıl dönümünde birlik ve beraberlik mesajı verdi. Türkiye’nin en güçlü holdingleri, demokrasinin bu tür girişimlerin önündeki en büyük engel olduğunu vurguladı.

5 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, iş dünyasının da en önemli gündemi. Hain girişimin yıldönümünde iş dünyası temsilcileri birlik ve beraberliğin aşamayacağı engel olmadığına dikkat çekerek, demokrasinin bu tür girişimlerin önünde en büyük set olduğunu vurguladı.

İş dünyasının 15 Temmuz mesajları şöyle oldu:

Doğan Holding: 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi Türkiye’nin demokratik hayatına, birlik ve beraberliğine kastetmiş insanlık dışı bir eylemdir. Ülkemizi bir uçurumun kenarına getiren bu darbe girişimine, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde direnen milletimize, yüce Meclisimize, hükümetimize, tüm siyasi partilerimize, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet güçlerimizin ezici çoğunluğuna ve sivil topluma şükranlarımızı sunarız. Doğan Medya Grubu’nun demokrasiye sahip çıkarak darbeye direnişte kritik bir rol oynamış olmasından gurur duymaktayız. Darbeye yürekleri ile karşı koyarken hayatlarını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyoruz. Demokrasi mücadelesinde dimdik duran ve değerlerini kararlılıkla savunan milletimiz, bu tür girişimlere asla geçit vermeyecektir. Türkiye 15 Temmuz birlik ve beraberlik ruhu ile her türlü engeli aşacak ve aydınlık yolunda ilerlemeye devam edecektir.

Koç Holding: 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan hain darbe girişiminin ardından yaptığımız tüm açıklamalarda ifade ettiğimiz gibi; Cumhuriyetimizin en temel yapı taşı demokrasidir ve demokratik bir hukuk devleti çatısı altında bir arada yaşamak milletimizin geleceğinin en önemli garantisidir. Bugün Koç Topluluğu’nun ana ilkesi olarak benimsediğimiz, kurucumuz Vehbi Koç’un şu sözleri geleceğimize de ışık tutmaktadır: ‘Benim anayasam şudur: Devletim ve ülkem var oldukça ben de varım. Demokrasi varsa hepimiz varız.’ Bu vesileyle, geçmişten bugüne milli birliğimiz, bütünlüğümüz ve demokrasimiz için kahramanca mücadele verirken yaşamını yitiren tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı: 15 Temmuz 2016 tarihinin en önemli sonucu birlik ve beraberliğimizin değerini bir kez daha derinden hissetmemizdir. Ülkemizin karşılaştığı tüm zorlukları, tıpkı 15 Temmuz’da olduğu gibi, ortak bir bilinçle aşabileceğimize ve hepimizi daha aydınlık günlere taşıyacak ortak hedeflere ancak “biz” olarak koşabileceğimize yürekten inanıyoruz. Biz de Türkiye’nin Sabancı’sı olarak, bu inançtan hareketle üstümüze düşen sorumluluğu yerine getirmek için ekonomiden sanata her alanda hızımızı kesmeden ülkemize yatırım yapmayı sürdürdük.

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı: Ülkemizin yüz yüze kaldığı tehditlere bedenleriyle siper olan vatandaşlarımıza karşı hepimiz sorumluluk taşıyoruz. Yaşananların tekrarına izin vermememiz, ülkemiz ve geleceğimiz için daha büyük değer üretmemiz, bir gün öncesinden daha iyi olmak üzere yorulmadan ve kararlılıkla çaba göstermemiz gerekiyor. Birlik içinde ortaya koyduğumuz güçlü iradenin, şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da, her türlü engeli aşmamızı sağlayacağına, kalkınma ve refahımıza katkı sunacağına inanıyoruz.