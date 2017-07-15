Darbe girişiminin seyrini değiştiren toplantı

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın özel harekatçılarla ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi darbe girişiminin seyrini değiştirdi.

FETÖ’nün 15 Temmuz’da kalkıştığı darbe girişiminin 1’nci yılına girilirken, İstanbul’da asker elbisesi giyinmiş teröristlere karşı gösterilen milli mücadelede sırasında güvenlik birimlerince yapılan kritik toplantılar ortaya çıktı.

SİLAH BIRAKMAYIN TALİMATI

15 Temmuz akşamı ilk kritik toplantı 21.10 civarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde Mustafa Çalışkan'ın makamında gerçekleşti. İlk toplantının ardından alınan ‘Hiçbir polis silahını asla teslim etmeyecek’ kararı tüm polis teşkilatına bizzat Mustafa Çalışkan tarafından talimat olarak aktarıldı.

Saatler 21.45’i gösterdiğinde ise Çalışkan ve ekibi köprüye doğru yola çıktı.

ÜMİT DÜNDAR İLE KÖPRÜDE

21.45’te İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yola çıkan Çalışkan ikinci kritik görüşmeyi 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile yaptı. Konuşmanın güzergâh boyunca devam ettiği, daha sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne vardıklarında orada kısa bir değerlendirme toplantısı yapıldığı öğrenildi.

ÖZEL HAREKATÇILARA TALİMAT

Köprünün kurtarılması noktasında kritik toplantılardan biride 15 Özel Harekât Polisi ile Mustafa Çalışkan arasında gerçekleşti. Toplantının 7 dakika sürdüğü öğrenilirken, Çalışkan’ın durumun ciddiyetini polislere anlattığı ve o ekibin darbecilerin teslim olduğu ana kadar köprüden ayrılmadığı öğrenildi.

ERDOĞAN'LA GÖRÜŞME

İstanbul ve Ankara’da hareketliliğin arttığı sıralarda, Çalışkan ile Başbakan Binali Yıldırım arasında bir görüşme gerçekleşti. Darbe girişimi gecesi İstanbul’da gerçekleşen en önemli görüşme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışkan arasında gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk telefonda köprüdeki ve İstanbul’daki genel durumu sorduğu, ikinci görüşmede ise Atatürk Havalimanı’ndaki kulenin kaç dakikada kurtarabileceğine dair sorular sorduğu öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında “Bir Emir Binlerce Nefer” isimli belgesel hazırladı.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, “Bir Emir Binlerce Nefer” isimli 16 dakikalık belgeselde, personelinin ve vatandaşların sergilediği mücadele üzerinden 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşadıklarını anlatıyor.

Yeni Şafak