15 Temmuz 2017 Cumartesi21 Şevval 1438
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15 Temmuz'da televizyonda neler var?

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15 Temmuz Darbe Girişiminin yıl dönümünde televizyon kanalları darbeye karşı verilen mücadele duygusunu yansıtan programlar yayınlayacak.
15 Temmuz'da televizyonda neler var?
15 Temmuz'da televizyonda neler var? 15 Temmuz'da televizyonda neler var? 15 Temmuz'da televizyonda neler var?

15 Temmuz Darbe Girişiminin püskürtülmesinin üzerinden tam 1 yıl geçti. Ülkenin 4 bir yanında şehitlerimiz için anma törenleri düzenlenirken, televizyon ekranlarında bu duyguyu yansıtmak için çok sayıda program yayınlanacak.

15 Temmuz'da hangi kanalda hangi program var? İşte cevabı...

FOX TV

15 Temmuz Özel yayınını İsmail Küçükkaya ve Fatih Portakal sunacak. 20.00'de başlayacak özel yayına, aralarında Genelkurmay Eski Başkanı İlker Başbuğ,gazeteci yazar Akif Beki, o gece Türkiye’ye canlı yayında dakika dakika gelişmeleri aktaran Gülbin Tosun ve daha pek çok özel konuğun yorum ve anlatımıyla 15 Temmuz Özel Yayını, Cumartesi FOX Ana Haber’den hemen sonra, gece boyunca canlı yayınla FOX’ta olacak.

KANAL D

20.30'da Dağ filmini yayınlanacak. Ardından 22.15'te 15 Temmuz özel yayını canlı olarak ekrana gelecek.

STAR TV

Ana Haber Bülteni 18.45'te ekrana gelecek. 15 Temmuz Özel yayını ise 19.45'te başlayacak. Star'da 15 Temmuz Belgeseli de ekrana gelecek.

ATV VE A HABER

15 Temmuz özel yayınına 17.00'de başlayacak. Milletin Diriliş Destanı isimli programda 15 Temmuz'a özel yayın yapılacak.

SHOW TV

 15 Temmuz Özel yayını 18.30'da başlayacak.

BEYAZ TV

19.15'te başlayacak olan 15 Temmuz Özel yayını, 05.30'a kadar devam edecek.

KANAL 7

Özel  haberler, canlı bağlantılar ile 15 Temmuz özel yayını Cumartesi günü 18:00’den başlayarak gece boyunca ekrana gelecek.

CNN TÜRK

Erdoğan Aktaş, Hande Fırat ve Başak Şengül özel yayında konuklarını ağırlayacak, 15 Temmuz hain darbe girişimini tüm yönleriyle konuşacak. Özel haberler, canlı bağlantılar ve konuklarla “15 Temmuz: Demokrasi Direnişi” özel yayını Cumartesi günü 18:00’den başlayarak gece boyunca ekrana gelecek.

NTV

Günün ilk yarısında Oğuz Haksever ve Buket Aydın ekranda olacak. Günün ikinci yarısında ise Erhan Ertürk ve Seda Öğretir, 15 Temmuz darbe girişimini her yönüyle ele alıyor. Özel yayında gün boyu NTV muhabirlerinin özel dosyaları yer alacak.

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