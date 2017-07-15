15 Temmuz 2017 Cumartesi21 Şevval 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:43Güneş 05:38Öğle 13:17İkindi 17:13Akşam 20:43Yatsı 22:29
    • 33°C Adana
    • 37°C Adıyaman
    • 27°C Afyon
    • 25°C Ağrı
    • 26°C Amasya
    • 28°C Ankara
    • 31°C Antalya
    • 25°C Artvin
    • 32°C Aydın
    • 28°C Balıkesir
  • BIST: 105.176 0.93
  • Altın: 139,841 0.19
  • Dolar: 3,5315 -1.06
  • Euro: 4,0468 -0.47

Unutmadık! 'Sakın sokağa çıkmayın' dediler

»
15 Temmuz gecesi, halk ülkesi için sokağa dökülürken Twitter'dan 'sokağa çıkmayın' çağrısı yapan ünlüler de vardı.
Unutmadık! 'Sakın sokağa çıkmayın' dediler
Unutmadık! 'Sakın sokağa çıkmayın' dediler Unutmadık! 'Sakın sokağa çıkmayın' dediler Unutmadık! 'Sakın sokağa çıkmayın' dediler

15 Temmuz’un üzerinden bir yıl geçmesine rağmen yaşanan acılar dün gibi taze. Türkiye, tarihin en karanlık günlerinden birini yaşarken sokağa çıkmayın çağrısı yapan ‘ünlüler’ ise hala hafızalarda.

15 Temmuz gecesi Özge Özpirinçci,  Berna Laçin, Demet Sağıroğlu gibi bazı sözde ünlüler 'evden çıkmayın" çağrısı yapmıştı.

İşte o mesajlar:

BERNA LAÇİN

Berna Laçin, “Twitter'dan "Büyük sözü dinleyin, evinize gidin! Biz bu filmi daha önce de gördük! Evinizde oturun! Bu darbe girişimi kime karşıydı o bile belli değil!"

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ

Özge Özpirinçci, "Ben 86 doğumluyum. Darbe görmedim, dinledim, filmlerini izledim. Bildiğim ve gördüğüm kadarıyla kendiniz ve ülkeniz için yapacağınız en güvenli hareket evinizde kalmak. Ailenizle, sevdiklerinizle evinizde kalın! Lütfen sokaklara çıkmayın! Bulunduğunuz yerde kalın! 24 saat bekleyin. Galeyana gelmeyin!"

DEMET SAĞIROĞLU

Demet Sağıroğlu "Sakın sokağa çıkmayın. Demokrasi için zamanında sokağa çıkmayın diyenler sizi sokağa çağırıyor. Kanmayın dostlarım” 

LEVENT ÜZÜMCÜ

Gezi olaylarında en ön safta yer alan Levent Üzümcü, 15 Temmuz gecesi “Satır satır oku ve o sela neden okunuyor anla” diyerek okunan selalara tepki göstermişti.

SILA

Gezi olaylarını öve öve bitiremeyen şakıcı Sıla Yenikapı'daki "Demokrasi ve Şehitler Mitingi ile ilgili olarak “Böyle bir şovun, gösterişin içerisinde bulunmayı düşünmüyorum” demişti.

5gdng_1500039301_9936.jpgjslys_1500039329_5197.jpg5tecy_1500039350_7148.jpg

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı'nın darbe gecesi kritik anlarıCumhurbaşkanı'nın darbe gecesi kritik anlarıCumhurbaşkanı, güvendiği isimlerle gece boyunca adım adım halkla birlikte uygulanacak darbeyi püskürtme planını uygulamaya başladı.
15 Temmuz'da FETÖ'cü pilotun reddettiği talimat15 Temmuz'da FETÖ'cü pilotun reddettiği talimatDarbeciler 15 Temmuz gecesi İstanbul'da göreve kaldırdıkları bir F-16'ya Boğaz Köprüsü'nü vur talimatı vermişler.
Unutmadık! 'Sakın sokağa çıkmayın' dedilerUnutmadık! 'Sakın sokağa çıkmayın' dediler15 Temmuz gecesi, halk ülkesi için sokağa dökülürken Twitter'dan 'sokağa çıkmayın' çağrısı yapan ünlüler de vardı.
Çanakkale ruhuyla 15 Temmuz'un çocuk şehitleriÇanakkale ruhuyla 15 Temmuz'un çocuk şehitleri15 Temmuz gecesi darbecilere savunmasızca meydan okuyanlar arasında 15-17 yaş aralığındaki kahraman çocuklarımız da vardı.
Pankartta yazanlar dikkat çektiPankartta yazanlar dikkat çektiAtatürk Havalimanı uçuş kontrol kulesine Türk bayrağı ve üzerinde "Canımızı verdik, seni vermedik" yazan Erdoğan posteri asıldı.
Bakan Berat Albayrak 15 Temmuz'u anlattıBakan Berat Albayrak 15 Temmuz'u anlattı15 Temmuz 2016 gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanındaki isim olan Enerji Bakanı Berat Albayrak o anları anlattı.
  • Darbe girişiminin seyrini değiştiren toplantı15 Temmuz 2017 Cumartesi 11:12
  • İş dünyasında 15 Temmuz mesajı15 Temmuz 2017 Cumartesi 11:09
  • FETÖ için tek bir adım atmadılar!15 Temmuz 2017 Cumartesi 10:33
  • PKK'lı teröristler Necmettin öğretmeni şehit etti15 Temmuz 2017 Cumartesi 10:19
  • CHP'li Erdem'den 15 Temmuz için skandal paylaşım15 Temmuz 2017 Cumartesi 10:14
  • İşte OHAL anketinden çıkan sonuç!15 Temmuz 2017 Cumartesi 10:10
  • '15 Temmuz' afişi yırtanlar tutuklandı15 Temmuz 2017 Cumartesi 09:45
  • 15 Temmuz'da 'Türkiye' planları yapan 3 ülke15 Temmuz 2017 Cumartesi 09:25
  • 15 Temmuz'un en ilginç diyalogu15 Temmuz 2017 Cumartesi 08:43
  • Kabe imamının Türkiye duası halen kulaklarda15 Temmuz 2017 Cumartesi 08:27
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri