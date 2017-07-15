Unutmadık! 'Sakın sokağa çıkmayın' dediler

15 Temmuz gecesi, halk ülkesi için sokağa dökülürken Twitter'dan 'sokağa çıkmayın' çağrısı yapan ünlüler de vardı.

15 Temmuz’un üzerinden bir yıl geçmesine rağmen yaşanan acılar dün gibi taze. Türkiye, tarihin en karanlık günlerinden birini yaşarken sokağa çıkmayın çağrısı yapan ‘ünlüler’ ise hala hafızalarda.

15 Temmuz gecesi Özge Özpirinçci, Berna Laçin, Demet Sağıroğlu gibi bazı sözde ünlüler 'evden çıkmayın" çağrısı yapmıştı.

İşte o mesajlar:

BERNA LAÇİN

Berna Laçin, “Twitter'dan "Büyük sözü dinleyin, evinize gidin! Biz bu filmi daha önce de gördük! Evinizde oturun! Bu darbe girişimi kime karşıydı o bile belli değil!"

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ

Özge Özpirinçci, "Ben 86 doğumluyum. Darbe görmedim, dinledim, filmlerini izledim. Bildiğim ve gördüğüm kadarıyla kendiniz ve ülkeniz için yapacağınız en güvenli hareket evinizde kalmak. Ailenizle, sevdiklerinizle evinizde kalın! Lütfen sokaklara çıkmayın! Bulunduğunuz yerde kalın! 24 saat bekleyin. Galeyana gelmeyin!"

DEMET SAĞIROĞLU

Demet Sağıroğlu "Sakın sokağa çıkmayın. Demokrasi için zamanında sokağa çıkmayın diyenler sizi sokağa çağırıyor. Kanmayın dostlarım”

LEVENT ÜZÜMCÜ

Gezi olaylarında en ön safta yer alan Levent Üzümcü, 15 Temmuz gecesi “Satır satır oku ve o sela neden okunuyor anla” diyerek okunan selalara tepki göstermişti.

SILA

Gezi olaylarını öve öve bitiremeyen şakıcı Sıla Yenikapı'daki "Demokrasi ve Şehitler Mitingi ile ilgili olarak “Böyle bir şovun, gösterişin içerisinde bulunmayı düşünmüyorum” demişti.