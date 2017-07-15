15 Temmuz'da FETÖ'cü pilotun reddettiği talimat

Balyoz Davası kapsamında tutuklanan, daha sonra suçsuz olduğu anlaşıldıktan sonra serbest bırakılan Emekli Tümamiral Semih Çetin, 15 Temmuz gecesi İstanbul semalarında bulunan bir F-16'ya gözü dönmüş hain FETÖ'cüleri tarafından boğaz köprüsünü hava uçur emri verildiğini açıklamıştı.

BOMBAYI BARAJA BIRAKTI



Çetin, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi, FETÖ'cülerin İstanbul'da göreve kaldırdıkları bir F-16 pilotuna havadayken Boğaz Köprüsü'nü vur talimatı verildiğini açıklamıştı. Çetin, pilotun bu emir karşısında "böyle şey mi olur" diyerek emri geri çevirdiğini ve bombayı Alibeyköy Barajı'na bıraktığını söyledi.

15 Temmuz gecesi sosyal medyada bir çok kullanıcı Alibeyköy Barajı'na bomba bırakıldığı yönünde paylaşımlarda bulunmuş hatta DHA ise "Alibeyköy Barajı'na uçak bomba bıraktı" başlığıyla haber servis etmişti.